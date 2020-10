El 13 de octubre, Apple compartió una conferencia online con la presentación del esperado iPhone 12. Este móvil vendrá en cuatro diferentes versiones: Mini, normal, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. Además del precio, estos aparatos se diferencias en precio, características como la cámara y batería.

No obstante, Apple ha mantenido algunos detalles en común entre sus nuevos aparatos. Uno de ellos es la pantalla con reforzamiento de cerámica, el XXX que cuenta con imanes para comodidad en la carga inalámbrica y se dejarán de distribuir con el cargador.

¿Qué viene en la caja del iPhone? Apple elimina el cargador

Apple tomó la decisión de reducir las emisiones de la fabricación de sus móviles y para este fin reducirán también los componentes que vienen en las cajas de sus aparatos. En otras palabras, la empresa no te dará los audífonos Earpods ni el cargador en la caja.

Cuando abras tu iPhone 12 notarás que el empaque es mucho más pequeño que antes y que solo encontrarás el móvil junto al cable USB-C a Lightning. En caso no cuentes con el cargador o el enchufe a la toma de corriente tendrás que visitar la tienda de Apple más cercana y utilizar una vez más tu tarjeta.

Pero ¿cuánto cuesta el cargador del iPhone? Pues Apple los vende en su tienda online por 19 dólares, tanto la versión con USB como el e USB-C. En cuanto a los audífonos, también estos cuestan 19 dólares. En total te gastarás cerca de 40 dólares por ambos accesorios.

No obstante, en varios países del mundo no existe la tienda física de Apple, solo retailers o revendedores de los productos de la manzana. En Perú, solo el cargador te cuesta 179 soles. ¿Crees que fue una buena decisión de Apple?

En tanto a reducción de emisiones, sin duda es una muy buena noticia. Los aparatos móviles, en el mundo de la tecnología, son los que normalmente más se renuevan ya que cada año tenemos nuevos aparatos con mejores prestaciones. Detener o disminuir parte de las emisiones de carbono en la fabricación de accesorios es un esfuerzo que se aplaude.

Lamentablemente, Apple no piensa en los países que no tienen tiendas oficiales. Debido a esto, los precios se incrementarán, ya que no es un producto al que puedas acceder de forma sencilla sin pagar las tasas de envíos internacionales o el sobreprecio que el vendedor desea cobrar.

Por otro lado, la decisión no llega con un cambio importante: los iPhone 12 no contarán con USB-C, mantendrán lightning. En América Latina, Android cuenta con un mercado más extenso y el uso de USB-C es extendido. Es comprensible que muchos usuarios tengan en casa un cargador extra tipo USB-C, incluyendo el cable. Pero el conector lightning sigue siendo exclusivo de Apple.