Comencemos con la evaluación del LG OLED C2 de 48 pulgadas. Su diseño exhibe una estética minimalista desde todos los ángulos. Si bien es posible manipular el dispositivo por cuenta propia, se sugiere realizar esta tarea en pareja. En su parte posterior, se puede observar su notable delgadez, excepto por el compartimento que alberga todas las conexiones. Nos referimos a cuatro puertos HDMI 4K a 120 Hz, específicamente en su versión 2.1. A esto se añaden tres puertos USB, salidas de sonido, entradas para cables y el puerto LAN.

Ahora hablemos de la calidad de la imagen. Arranquemos con que se trata del 4K procesador inteligente α9 de quinta generación, el cual es capaz de mejorar los objetos del primer plano y el fondo para puntualizar en la profundidad. Otra característica del panel es la capacidad de acentuar los contrastes al tratarse de píxeles autoiluminados, es decir, evitará ese efecto como moteado sobre los elementos iluminados en fondo negro. A esto no podemos olvidar el Mapeo dinámico de tonos Pro que divide la pantalla en bloques, unos 5000 para ser exactos, para que el HDR tenga un mejor rendimiento.

LG OLED C2 | Todos los detalles del televisor

Echando un vistazo a lo gamer, el televisor es compatible con Dolby Vision Gaming 4K a 120Hz. El sistema promete un tiempo de respuesta de 1ms y es compatible con NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium y VRR. A esto hay que sumar este menú especial cuando estás jugando con la consola. Allí podrás cambiar aspectos particulares y setear tus preferencias según el género.

En cuestiones de sonido, el procesador mezcla el audio de dos canales en un sonido virtual de 7.1.2 canales. Viene con tecnología Dolby Atmos y con soporte de la IA para afinación acústica. Un dato interesante es el AI Acoustic Tuning**, un sistema de calibración que usa el micrófono en el control remoto para analizar el entorno y mejorar la emisión de sonido.

A nivel de software, el sistema operativo es webOS 22 y permite crear usuarios para que cada quien tenga su propio historial y lista de recomendaciones. Lo malo es que los perfiles no graban las configuraciones que hagas a la pantalla. Por lo demás, el diseño del dashboard es cómodo, las aplicaciones están bien distribuidas, la navegación es simple con el Magic Control y hay cosas interesantes como Alerta Deportes y Picture and Picture. Una novedad es el Always Ready que hace del panel una ventana de reproducción para cuando ya dejaste de ver tu contenido favorito. Ojo que esto sí deberás activarlo manualmente.

Ya para acabar, el Magic Control destaca por su simpleza y tener los principales servicios de streaming. Cuenta con un sistema de comando de voz y el puntero para que señales lo que quieras sin depender de los botones. La rueda es bastante útil, pero puede jugarte en contra si la mueves sin querer. El control, además, cuenta con NFC para enlazar la TV con el smartphone de manera más sencilla.

