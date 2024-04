Es hora de comparar para asegurarte de que tu próxima compra sea la más acertada. Cuando estás considerando la adquisición de un nuevo teléfono inteligente, es esencial analizar detenidamente las características y prestaciones que ofrecen diversos modelos en el mercado. En este momento, el Samsung Galaxy A55 5G está ganando popularidad en la gama media y nos preguntamos qué dispositivo de POCO podría estar a la altura de la competencia.

Luego de revisar los datos técnicos y los resultados de los principales benchmarks, hemos concluido que el POCO X6 (la versión base) es la que más se parece al Galaxy A55. Ambos equipos fueron presentados a inicios de 2024 y tienen muchas cosas en común dentro de la misma gama. Te explicamos cuáles son esos aspectos que merecen tu atención.

Si andas preocupado por la duración de la batería, la autonomía del Galaxy A55 es un 36% mayor respecto al smartphone chino. Hablamos de una diferencia considerable de hasta 34 horas y 43 minutos de uso continuo del equipo de Samsung en comparación con las 25 horas y 33 minutos del POCO X6. No obstante, el POCO X6 admite una carga de mayor potencia (67 W frente a 25 W), lo que supone un menor tiempo de espera para la carga completa de la batería (48 minutos vs. 1 hora). Hay que añadir a la fórmula que el equipo de Samsung no viene con cargador en la caja, lo que sí sucede con POCO.

En términos de conectividad, el Galaxy A55 5G lleva la delantera al contar con la versión más reciente de Bluetooth (v5.3), garantizando una conexión rápida y estable con otros dispositivos, así como una mayor capacidad de almacenamiento de hasta 1024GB si compras una tarjeta MicroSD. El POCO X6 se defiende al incluir un puerto jack de audio para auriculares de 3.5 mm y un puerto de infrarrojos.

Otro detalle a favor del Galaxy A55 5G es su cuerpo impermeable con clasificación IP67, lo que significa que está protegido contra el polvo y es resistente al agua hasta cierto grado. A esto hay que añadir la tecnología del Gorilla Glass Victus Plus en la pantalla de Samsung, aunque el POCO X6 es superior en densidad de píxeles (446 vs. 390 ppp), mayor relación de pantalla-cuerpo (89.7% vs. 85.8%) y brillo máximo (1800 nits vs. 1000 nits).

En cuestión de rendimiento, el Galaxy A55 se ve impulsado por su tipo de memoria más rápido, LPDDR5 a 3200 MHz, garantizando una experiencia fluida y esto se refleja en los reportes de AnTuTu Benchmark, donde supera al POCO X6 con un 24% más de eficiencia (723K frente a 585K).

Además, el Galaxy A55 ofrece la última versión del sistema operativo Android 14, lo que garantiza acceso a las últimas características y actualizaciones de seguridad por cuatro años. Mientras, el POCO X6 viene con Android 13 y capa de personalización MIUI 14.

Las cámaras de ambos equipos merecen una atención especial, porque comparten muchas características. Lo que sí debo destacar es que el POCO X6 trae más megapíxeles (64MP vs. 50MP) en el sensor principal pero la selfie del Galaxy A55 tiene mayor resolución (32MP vs. 16MP) y es capaz de grabar en 4K.

Ficha técnica del Samsung Galaxy A55

Pantalla: Super AMOLED de 6.6′' | FullHD+ de 1080 x 2340 px | 120 Hz | 1000 nits

Procesador: Exynos 1480 | Octacore: 4 x 2,75 GHz + 4 x 2,0 GHz

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 128 GB | 256 GB | Micro SD hasta 1 TB

Cámaras traseras: Principal 50 MP, f/1,8, OIS | Gran angular 12 MP, f/2,2 | Macro 5 MP, f/2,4

Cámara delantera: 32 MP, f/2,2

Batería: 5000 mAh | Carga rápida de 25 W

SO: One UI 6.1 + Android 14

Conectividad: 5G | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax de doble banda | Bluetooth 5.3 | NFC | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | USB-C (2.0)

Otros: Sensor de huellas en pantalla | Doble altavoz estéreo

Dimensiones: 161,1 x 77,4 x 8,2 mm | 213 gramos

Ficha técnica del POCO X6

Pantalla: AMOLED 6,67″ | 1080 x 2400 px | 120 Hz | 1260 Hz respuesta táctil

Procesador: Snapdragon 7s Gen 2

RAM: 8 / 12 GB

Almacenamiento: 256 / 512 GB

Cámara frontal: 16 MP

Cámaras traseras: 64MP OIS | UGA 8MP | Macro 2MP

Batería: 5100 mAh | Carga rápida 67W

SO: MIUI 14 con Android 13

Conectividad: 5G | Wi-Fi ac | Bluetooth 5.2 | NFC | IR Blaster

Otros: Lector de huellas en la pantalla | IP54 | Altavoces estéreo

Dimensiones: 161,15 x 74,24 x 7,98 mm | 181 gramos