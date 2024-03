Es tiempo de que te mantengas en anonimato. Durante meses he probado una función en WhatsApp que siempre me ha funcionado y que me gustaría compartirte para que lo emplees de ahora en adelante. Así que no tengas miedo de hacerlo porque no te verán ya que estarás completamente invisible. Se trata de la herramienta para ver los Estados de todos tus amigos sin la necesidad de que ellos sepan que los has visto. ¿Es necesario tener que instalar algún programa? Para nada y eso es una ventaja ya que, usualmente, algunos se las ingenian para instalar aplicaciones peligrosas que pueden dañar realmente tu smartphone y hasta robar parte de tu información personal. Además los pasos no suelen ser tan exhaustivos, por el contrario, solo necesitas acomodar ciertos detalles, aunque también tiene un sacrificio: no verás el doble check azul de todas tus conversaciones. Si estás de acuerdo, entonces sigue todo el tutorial.

Cómo ver los Estados de WhatsApp de tu amigo sin que lo sepa

Este truco lo puedes emplear en tu terminal Android o iPhone .

. Primero asegúrate de que tengas instalada la última versión de la aplicación .

. Puedes hacerlo desde Google Play o iOS Store .

o . Ahora simplemente ingresa a la app de mensajería rápida.

WHATSAPP | Estas son las opciones que debes deshabilitar en WhatsApp para ver los Estados en anonimato. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Dirígete a Ajustes o Configuración, luego presiona en Privacidad

Allí desactiva el botón de “Confirmaciones de lectura”.

Con ello ya podrás ver todos los Estados de tus amigos sin dejar ningún rastro.

WHATSAPP | Cuando finalices todo, recién podrás ver los Estados de todos tus amigos sin dejar rastro. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Eso sí, si activas el botón anterior antes que desaparezca un Status, aparecerá que lo has chequeado.

aparecerá que lo has chequeado. Para ello te recomiendo que dejes pasar 24 horas para nuevamente activarlo y así no tener ningún problema.

