Si eres de las personas que recibe a cada rato diversidad de contenidos multimedia en WhatsApp, entonces debes saber que la aplicación tiende a pesar más. Es por esa razón que, con el fin de que tu celular no se sature, decides liberar espacio eliminando así algunos documentos como las fotos, videos, GIF, PDF, etc., además de los audios. Si has borrado mensajes de voz en tus conversaciones de la app de Meta, pero querías conservar uno sumamente importante, pues te indico que aún no es demasiado tarde. Hoy te mostraré todos los pasos para poder recuperar ese archivo y así volverlo a oír. Lo mejor de todo es que no necesitas apoyarte de aplicaciones de terceros o APK que pueden malograr tu equipo, además de acceder a información personal sin que lo sepas. Atento a todo lo que te explicaré.

Cómo recuperar un audio borrado en WhatsApp

Los pasos que te mencionaré los puedes solo realizar en los dispositivos Android . En los iPhone es bastante complicado ya que toda la información se encuentra cifrada.

. En los iPhone es bastante complicado ya que toda la información se encuentra cifrada. Ahora dirígete a la carpeta de los archivos internos de tu celular .

. Una vez dentro del almacenamiento interno, deberás ir a la opción que dice Android .

. En ese instante tendrás que pulsar en Media, Com.WhatsApp.

WHATSAPP | Aquí debes ingresar a la carpeta WhatsApp, y luego presionar sobre Media. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Nuevamente presiona en WhatsApp, Media, y verás una carpeta llamada “WhatsApp Audio” .

. Allí encontrarás todos los mensajes de voz que no solamente enviaste , sino también los que recibiste en la app de Meta.

, sino también los que recibiste en la app de Meta. Solo deberás seleccionarlo y copiarlo en la carpeta donde desees.

WHATSAPP | Cuando menos lo esperes, aparecerán todos los archivos recibidos en WhatsApp. Pulsa en la sección de Audio. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Recuerda que estos audios tienden a ordenarse por fecha y hora de recepción .

. De esa manera será más fácil encontrarlo y evitar tener que escuchar todos los mensajes de voz que te mandaron en WhatsApp.

Es sumamente importante que el audio recuperado lo pongas en otra carpeta para que nunca más lo pierdas.

