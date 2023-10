¿Qué es el estado de conexión en WhatsApp Messenger? básicamente, es una información para que sepas quiénes se encuentran “En línea” mientras conversas con tus contactos, por ello, en esta oportunidad te enseñaremos a activar el “modo conectado”, ¿Para qué sirve? desde Depor lo detallaremos a continuación.

Como su propio nombre lo indica, el modo conectado se encarga de que aparezcas “En línea” las 24 horas del día, incluso si has salido del aplicativo móvil. No es un configuración nativa, de hecho tendrás que apoyarte con la versión de navegadores, hablamos de WhatsApp Web.

El lado positivo es que no descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados de WhatsApp, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., las cuales sí tienen funciones para que siempre estés conectado, incluso te permite anclar una hora de última conexión.

Los pasos para habilitar el “modo conectado” en WhatsApp

Primero, entra a WhatsApp Web a través de un ordenador o laptop.

a través de un ordenador o laptop. Vincula tu cuenta escaneando el código QR con la cámara del aplicativo móvil.

No tienes nada más que hacer, solamente deja tu cuenta WhatsApp Web abierta, ojo, no cambies de pestaña y tampoco minimices el programa, de lo contrario desaparecerá la palabra “En línea”.

abierta, ojo, no cambies de pestaña y tampoco minimices el programa, de lo contrario desaparecerá la palabra “En línea”. Recuerda realizar este método en tu computadora personal, así nadie será capaz de revisar tus conversaciones.

Además, la PC tiene que estar configurada para que no se bloquee por inactividad, para lograrlo presiona las teclas Windows + X > luego, oprime en “Configuración” > “Personalización”.

En el lado izquierdo haz clic en “Pantalla de bloqueo” > desplázate hacia abajo y aprieta en “Configuración del tiempo de espera de la pantalla”.

Finalmente, en los apartados “Pantalla” y “Suspender” elige “Nunca”.

WhatsApp y el truco para responder tus mensajes sin abrir la aplicación

Lo primero que debes hacer es esperar que alguien te envíe un mensaje.

Luego cuando hayas recibido un texto o alerta en WhatsApp, simplemente dirígete a la barra de notificación.

En ese paso desliza la barra y notarás que se visualiza el último mensaje recibido.

Posteriormente deberás pulsar sobre ese mensaje y aparecerá una flecha bastante particular.

Pulsa sobre esa flecha y se abrirán dos opciones: responder o marcar como visto.

En ese caso pulsa “Responder” y escribe el mensaje que deseas. Finalmente dale en “Enviar”.

De esta manera tampoco verán cambios en tu hora de conexión, incluso te ayudará bastante a evitar que tus amigos te vean conectado en WhatsApp durante bastante tiempo. En caso ingreses a la app, el truco ya no funcionará.