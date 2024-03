Más de 4 mil millones de usuarios en todo el mundo utilizan WhatsApp Messenger como su principal herramienta de comunicación para conversar a diario con sus contactos, pues la referida plataforma perteneciente a Meta no solo te permite enviar textos, emoticones o stickers, también es compatible con algunos archivos multimedia, como por ejemplo: imágenes, videos, audios, documentos Word, Excel, PDF y otros. Es normal que a veces no respondas algunos chats porque de repente hablas con demasiadas personas al mismo tiempo, así que hoy te enseñaré un sencillo truco para que en la interfaz principal del aplicativo crees una lista que solo incluya conversaciones “no leídas”, de esta manera podrás responderlas y evitar malos entendidos. Todo lo vas a realizar en cuestión de segundos gracias a la función denominada “filtros”, además, la misma incluirá los chats personales, grupales, comunidades e incluso cuentas empresa (Business). Recuerda que no descargarás aplicaciones de terceros y tampoco programas modificados (no oficiales) como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc.

Los pasos para crear organizar todas tus conversaciones “no leídas” en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es presionar el ícono de la lupa que se ubica en el extremo superior derecho.

Se habilitarán varias opciones en la parte superior de la interfaz principal.

Estos son los filtros que pocos conocen.

Oprime el filtro que dice “ No leídos ”.

”. Rápidamente la app creará una lista con todas las conversaciones no leídas o que todavía no respondes.

Para desactivar el filtro toca el ícono de la equis (x) que se ubica en la barra de búsqueda.

De pronto todo volverá a la normalidad.

Algunos trucos y soluciones de WhatsApp que te recomiendo

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?