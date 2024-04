Todos los días envías y recibes información a través de WhatsApp Messenger, ya sean mensajes textuales o archivos multimedia, pues la referida plataforma de comunicación instantánea también es compatible con las imágenes, videos, documentos, etc. Es probable que recibas un elemento importante que quisieras recordar en algunas horas e incluso días, pues te comento que ya está disponible la herramienta “Fijar”, una función capaz de anclar cualquier tipo de mensaje en la parte superior de tus conversaciones personales y grupales, así no será necesario buscarlo en el extenso historial del chat. Aquí te enseñaré a utilizarla sin la necesidad de descargar el programa beta, aplicaciones adicionales o versiones modificadas, como WhatsApp Plus, GB, Fouad, y otros apps no oficiales.

Cómo fijar mensajes y archivos importantes en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android y App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android y App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación y accede a la conversación de tu preferencia.

El siguiente paso es pulsar sobre el mensaje o archivo por unos segundos hasta que se encuentre resaltado y aparezcan unas herramientas en la parte superior.

Toca el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones.

Oprime la que dice “ Fijar ”.

”. Finalmente, selecciona el tiempo en que permanecerá anclado ese contenido (no existe la opción para siempre).

Recuerda que te ofrece las opciones: 24 horas, 7 días o 30 días.

