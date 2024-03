Los Estados de WhatsApp sirven para poder informar a tus amigos dónde se encuentran, qué cosas están haciendo o simplemente para poder saber qué novedades sobre un tema familiar o laboral. Sin embargo, hace unos días la app de Meta ha decidido que ninguna persona pueda tomar captura de pantalla o screenshots no solo a las fotos de perfil, sino también a los denominados Status. ¿Cómo puedo descargarlos ahora? Es por esa razón que, tras haber probado este truco, hoy te explicaré el paso a paso para hacerte con una copia de esa imagen o video que ha sido colgado por tu contacto. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de tener que bajar alguna APK de terceros y solo tienes que contar con un celular Android para lograrlo. Recuerda que este tutorial no puede realizarse en los móviles iPhone debido a que todo está completamente cifrado.

Dónde WhatsApp esconde los Estados vistos de tus amigos

Lo primero que debes saber es que solo podrás ver los Estados que aún no han desaparecido de WhatsApp

Recuerda que los Estados se eliminan automáticamente pasadas las 24 horas.

Dicho esto, l o único que tienes que hacer será dirigirte al almacenamiento interno de tu equip o.

o. Eso sí, dirígete a los Ajustes para que puedas ver los archivos ocultos.

WHATSAPP | Para poder ver la carpeta donde se almacenan los Estados de WhatsApp, deberás configurar tu equipo primero. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez hecho eso, anda a Android, Media. Com.WhatsApp

Luego anda a WhatsApp, Media, Statuses y allí podrás visualizar todos los Estados de tus amigos .

. Lo mejor de todo es que estarán en orden de fecha.

WHATSAPP | Asimismo deberás chequear todas las carpetas que te menciono en este tutorial para encontrar los Estados. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Además hay una carpeta en la que se almacenan también las fotos o videos que has subido en este apartado durante el día.

Eso sí, podrás cambiar de ubicación cualquier imagen o clip a fin de conservarlo en tu dispositivo móvil.

Recuerda que con ello no hay esa necesidad de tener que descargar o tomarle captura de pantalla para obtener el Estado de tu amigo en alta calidad o en HD

