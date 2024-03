WhatsApp Messenger ha desarrollado una gran cantidad de herramientas de seguridad y privacidad para proteger la información que envías o recibes a través de tus conversaciones personales y grupales, sin embargo, la referida plataforma de mensajería no está 100% exenta de sufrir un ciberataque, significa que los criminales informáticos podrían robar tu cuenta aplicando diferentes métodos ilegales (por su puesto si no caes en sus trampas). He probado una serie de configuraciones muy efectivas, las cuales hoy te enseñaré para evitar que recibas contenido spam y la interacción con estafadores, pues si haces clic sobre cualquier enlace que te envió un extraño podrías descargar automáticamente programas maliciosos que contengan peligrosos virus malware o jocker. Si esto ocurre no solo tus mensajes y archivos multimedia estarían en riesgo, también los datos almacenados en el dispositivo móvil con sistema operativo iOS y Android. Lo mejor de todo es que no descargarás aplicaciones de terceros y tampoco utilizarás programas modificados de la versión original. Aclarando el punto, toma nota y sigue cada paso de esta guía que elaboré para ti.

Cómo evitar el spam y estafas por Whatsapp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca la que dice “Ajustes”.

Accede al apartado “Privacidad”. Desplázate hacia abajo y oprime en “Llamadas”.

Procede a desactivar el interruptor denominado “ Silenciar las llamadas de números desconocido s”.

s”. Retrocede y ahora entra en “Grupos”.

Aquí te preguntarán lo siguiente: “ ¿Quien puede añadirme a un grupo? ”, escoge la alternativa “Mis contactos” o “Mis contactos excepto”.

”, escoge la alternativa “Mis contactos” o “Mis contactos excepto”. El siguiente paso es ingresar al chat de ese usuario, ciberdelincuente o cuenta empresa que te envía spam a cada instante.

Aprieta los tres puntos (arriba a la derecha) > dale a “Más” > pulsa en “ Bloquear ”.

”. Es opcional reportarlo.

Listo, así evitas el contenido spam y que seas víctima de estafas.

Trucos para que WhatsApp sea más seguro

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp ? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?