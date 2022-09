Meta no ha le ha dado mucha importancia a los estados de WhatsApp, ya que hace bastante tiempo no se han implementado nuevas herramientas en esta sección, todo sigue igual, como por ejemplo: la posibilidad de subir videos de hasta 30 segundos, además de fotos y textos; silenciar el sonido de los clips; ocultar tu historia a determinados contactos, etc., sin embargo, ahora se añadirá una nueva función denominada “Estados de voz”, ¿Quieres saber de qué se trata y cómo utilizarla? desde Depor lo explicaremos a continuación.

De acuerda a la información difundida por WabetaInfo, se pudo conocer que Meta está desarrollando una nueva herramienta que muy pronto estará disponible en la versión Beta 2.22.21.5. de WhatsApp para los usuarios de Android, más adelante te enseñaremos el proceso para que obtengas este programa de prueba y logres utilizar los “Estados de voz” antes de que se lance de manera oficial.

¿Qué son los “Estados de voz? como su propio nombre lo indica, es una opción que te permitirá subir notas de audio de hasta 30 segundos como máximo en los estados de WhatsApp, así ya no solo podrás publicar textos, fotos, gifs o videos, sino también mensajes de voz. Es importante mencionar los audios se van a reproducir automáticamente cada vez que uno de tus contactos vea tus historias, asimismo, estos también se encuentran encriptados con el cifrado de extremo a extremo.

CÓMO PUBLICAR UN ESTADO DE VOZ EN WHATSAPP

Primero, debes instalar la versión Beta de WhatsApp en tu dispositivo Android.

Ahora, abre la app y ubícate en la sección de “Estados”.

Aquí debes presionar sobre el ícono del lápiz que se ubica en la parte inferior derecha.

Cómo puedes apreciar, abajo a la derecha te saldrá un micrófono para que grabes un audio de 30 segundos.

Finalmente, publícalo para que tus amigos lo escuchen. Así funcionará la opción.

Vista previa de los "Estados de voz" (Foto: Mag)

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

y busca la aplicación . Aprieta en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y haz clic en la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Después, pulsa sobre el botón “Convertirme en verificador” y ya tendrás la Beta.

POR QUÉ DEBES BORRAR LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP

En primer lugar borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB.

servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB. Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs.

De igual forma, en caso desees hacerlo, borrarás también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o instalación de WhatsApp .

. Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Para eliminar la memoria caché deberás ir a Ajustes, Aplicaciones y buscar en WhatsApp.

CÓMO EVITAR QUE TU PAREJA TE LLAME POR WHATSAPP

Lo primero que tienes que saber es que esta herramienta solo está en WhatsApp Plus.

Para poder usar WhatsApp Plus es necesario que debas desinstalar WhatsApp normal.

Ahora solo ingresa a este enlace para obtenerlo de inmediato y sin publicidad.

para obtenerlo de inmediato y sin publicidad. Tras haberte logueado en la app, debes abrir el chat de tu pareja.

