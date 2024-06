WhatsApp Plus es una de las tantas modificaciones que puedes encontrar en Internet. La principal ventaja es que puedes acceder a herramientas de gestión para tus chats que no están disponibles en la versión oficial de Meta. Una de esas tantas herramientas es poder enviar archivos ilimitados de manera simultánea, y aquí te explicamos cómo hacer el proceso.

WhatsApp hace posible el envío de múltiples tipos de archivos pero con ciertas limitaciones porque el sistema está diseñado para evitar el spam. Sin embargo, hay oportunidades en las que necesitas saltarte las restricciones para que el envío de información sea fluido.

Para enviar imágenes ilimitadas en WhatsApp Plus, los usuarios tendrán que acceder a la aplicación y hacer clic en los tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Luego tendrás que dirigirte a “Plus Configuraciones” y dar en “Universal” para luego entrar en “Ajustes” y activar la opción “Desactivar el límite de imágenes compartidas”. Ahora solo queda abrir el abrir el chat de tu contacto y pulsar en el “Clip” para seleccionar el material que desees difundir entre Documento, Galería, Cámara o Audio.

De hacer todo el proceso, los usuarios podrán compartir hasta 2500 fotos simultáneas con los contactos. Solo recuerda mantener actualizada el APK de WhatsApp Plus para evitar problemas técnicos que no hayan sido corregidos por los desarrolladores independientes.

Cómo instalar WhatsApp Plus

Si tienes un dispositivo Android, deberás acudir a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats, y realizar una copia de seguridad en Google Drive para evitar la pérdida de información en caso de inconvenientes técnicos. Luego tendrás que desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp y proceder con la instalación del archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace y tendrás que elegir una de las tres versiones. Si no has descargado un archivo APK anteriormente, tendrás que activar la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Después solo queda abrir el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta que puedas acceder WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono. Solo queda restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales. Listo, ya deberías poder iniciar tus conversaciones en WhatsApp Plus.

Versión de Android compatible con WhatsApp Plus

Los usuarios de Android 5 para adelante podrán hacer la descarga del APK de WhatsApp Plus. Esta versión del sistema operativo de Google fue lanzado en 2014 y su última actualización fue en 2016 con la versión 5.1.1. Hasta hace dos años, se supo que el 1.21% de smartphones ejecutan Android 5.1, así que es muy probable que tu celular sea compatible con WhatsApp Plus si lo adquiriste después de 2014.

A modo de referencia, en la serie Galaxy S, la última actualización del S4 obtuvo Android 5 y de ahí para adelante podrás estar seguro de que podrás usar WhatsApp Plus. Otros teléfonos de la lista, para que tengas una idea base, son Xiaomi Mi Note Pro, LG G Pro 2 y Sony Xperia M4 Aqua. Si no los recuerdas es porque ha pasado mucho tiempo desde entonces.

Te puede interesar