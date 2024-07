Arranca julio de 2024 y los usuarios de WhatsApp Plus tendrán que actualizar el APK para seguir operando sin inconvenientes técnicos. La comunidad aficionada a los mods tendrán que descargar WhatsApp Plus v17.85 pero deben tener cuidado porque la versión no está disponible para todos los teléfonos son sistema operativo Android. ¿No sabes cuál equipo tienes? Tranquilo, aquí solucionamos todas tus dudas.

Hemos revisado las características técnicas del WhatsApp Plus v17.85 y detectamos que el APK está disponible solo para teléfonos inteligentes con Android 5 para adelante. Dicho sistema operativo de Google fue lanzado en 2014 y su última actualización fue en 2016 con la versión 5.1.1. Por lo tanto, si has comprado tu smartphone nuevo después de 2014, es decir, cuando los fabricantes de móviles sacaron los Galaxy S4, Xiaomi Mi Note Pro y LG G Pro 2, no deberías tener problemas con la instalación.

Ahora solo queda adivinar cuál versión de Android tienes actualmente en tu celular. Si es que no recuerdas cuándo compraste tu smartphone, solo debes seguir esta ruta:

Configuración - Sistema o Información del teléfono - Información de Software

La ruta funciona para todos los dispositivos Android. En el último paso, deberías encontrar información técnica importante del equipo y cuál es la versión que actualmente tienes instalada.

Nuestra recomendación es actualizar el sistema operativo así sea compatible con WhatsApp Plus para que el funcionamiento y la seguridad sean estables.

Cómo actualizar tu celular Android

Revisa tener batería suficiente y conexión estable a Internet (recomendamos WiFi)

Ingresa a Ajustes.

Clic en Acerca del teléfono > Actualizaciones de software .

. Ingresa a Descargar e instalar > Instalar ahora .

. Espera que termine el proceso de actualización.

Reinicia el equipo y listo.

Guía para descargar WhatsApp Plus v17.85

¿Todo en orden con tu celular? Ahora sí estás listo para hacer la instalación. Te dejamos aquí los pasos.

Sigue la ruta Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats en tu teléfono Android

en tu teléfono Dale clic en hacer copia de seguridad en Google Drive para traspasar tus chats en la nueva app.

Desinstala la aplicación oficial de WhatsApp.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace .

. Activa la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas .

y dale clic en o . Abre el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta concluir la descarga.

Accede a WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono.

e ingresar tu número de teléfono. Ahora restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales.

