WhatsApp Plus es una versión modificada del servicio de mensajería WhatsApp. ¿Pero qué tan “modificada” está para suponer un riesgo a tu seguridad? Actualmente, la versión WhatsApp Plus v17.85 está disponible para todo el mundo y los que recién se suman a la tendencia tienen serias dudas sobre cómo es que opera el software y tener una idea de lo peor que puede sucederte en la aplicación.

Primero debes entender cómo es que funciona WhatsApp Plus. El programa tiene sus propios servidores, por lo que cualquier mensaje desde el aplicativo es enviado al servidor y después copiado para los servidores de WhatsApp. Es en el intermedio del proceso en el que los datos del usuario pueden ser vulnerados. Al tratarse de una versión no oficial, hay el riesgo de que la información acabe en manos equivocadas.

Al respecto, la pagina de WhatsApp Plus Original asegura que la comunicación se hace a través de datos cifrados mediante protocolos https, es decir, la información llega a los servidores y se transmite sin ser interpretada por los sistemas de de WhatsApp Plus. No obstante, en lo que refiere a la exclusión de garantías, WhatsApp Plus “no se hace responsable de los daños y perjuicios en caso de la existencia de malware” o “la falta de disponibilidad, mantenimiento y efectivo funcionamiento de la web, o de sus servicios y contenidos”. Esto hace que los usuarios estén expuestos a varios riesgos sin tener a quién reclamar y solo sentirse seguros cuando los servidores operen sin inconvenientes.

Así las cosas, podemos resumir que lo peor que puede sucederte en WhatsApp Plus es que tus datos no estén sujetos a los mismos estándares de seguridad que la aplicación oficial, por lo que estás expuesto a los ataques de malware, virus y hackers. Lo peor es que, como WhatsApp no permite el uso de aplicaciones no oficiales, tu cuenta podría ser bloqueada de forma temporal o permanente.

Y sin duda, lo más grave es el caso de extorsión. En algunos casos, los desarrolladores de aplicaciones no oficiales han sido acusados de extorsionar a sus usuarios. No ha sido el caso de WhatsApp Plus hasta el momento pero el riesgo existe mientras sepas cuál aplicativo descargar según la fuente, ya que hay varias versiones de WhatsApp Plus que tratan de engañar a los usuarios.

¿Hay que confiar en WhatsApp Plus? En foros especializados, las respuestas son mixtas. Dependerá de dónde descargues el aplicativo y también de la confianza que tengas en dejar tus datos en un servidor de terceros. Un simple cambio de código por los programadores independientes pueden perjudicar a miles de usuarios. Asumir el riesgo dependerá de la información que estés dispuesta a perder así como de las ventajas que podrás tener con una herramienta más especializada en gestión de mensajería.

Cómo instalar WhatsApp Plus

Primero descarga tu información con una copia de seguridad. De tener Android, deberás acudir a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats, y realizar una copia de seguridad en Google Drive. En el caso de iPhone, el proceso es el mismo pero la copia de seguridad se alojará en iCloud.

Luego tendrás que desinstalar la aplicación oficial de WhatsApp y proceder con la instalación del archivo APK de WhatsApp Plus v17.80 desde este enlace que te llevará a Mediafire. Si no has descargado un archivo APK anteriormente, tendrás que activar la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Después solo queda abrir el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta que puedas acceder WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono. Solo queda restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales. Listo, ya deberías poder iniciar tus conversaciones en WhatsApp Plus.