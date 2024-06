¿Más problemas con WhatsApp Plus? A veces el APK puede ser compatible con tu smartphone Android en el papel; sin embargo, por alguna extraña razón, el programa no se ejecuta con normalidad o simplemente deja de funcionar. Todo depende de la versión que descargues y no siempre la más actual es la indicada para las capacidades de tu teléfono.

WhatsApp Plus v17.85 está disponible en Internet para que los usuarios de Android puedan contar con las mejoras del sistema. La actualización es un beneficio para la comunidad pero los mods más actuales pueden generar conflictos con la estabilidad del sistema operativo.

Por ejemplo, ¿se te cierra el aplicativo cuando lo abres? La solución, de acuerdo con wasap-plus.com, es recurrir a una versión anterior, específicamente la v17.76. Puedes dar con el fichero haciendo clic en este enlace.

En caso de que el problema persista, la recomendación final es instalar la versión 50.32, cuyo desarrollo y lanzamiento fue en noviembre de 2023. No será la versión más actual con todas las mejoras del v17.85 pero es una solución estable para quienes aún desean aprovechar las ventajas del aplicativo.

Sistemas operativos compatibles con WhatsApp Plus v17.85

Los datos técnicos del mod WhatsApp Plus v17.85 señalan que los usuarios de Android 5 para adelante podrán hacer la instalación del APK. Esta versión del sistema operativo fue lanzado en 2014 y su última actualización fue en 2016 con la versión 5.1.1. Hasta 2022, se supo que el 1.21% de smartphones ejecutan Android 5.1, así que es muy probable que tu celular sea compatible con WhatsApp Plus si es que los compraste después de 2014.

Si es que deseas confirmar la versión de tu equipo, deberás acudir a Configuración - Sistema o Información del teléfono - Información de Software. Allí debería aparecer la versión del sistema operativo. El proceso aplica para todos los teléfonos con el SO de Google, así que no hay pierde.

Cómo instalar WhatsApp Plus v17.85

Antes de aventurarte, necesitarás hacer una copia de seguridad para trasladar tus chats de una aplicación a otra. Revisa tu Android y acude a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats para almacenar el fichero en Google Drive.

Después habrá que borrar la aplicación oficial de WhatsApp y proceder con la instalación del archivo APK de WhatsApp Plus v17.85 desde este enlace. Si no has descargado un archivo APK anteriormente, tendrás que activar la instalación desde fuentes desconocidas: ingresa a Configuración > Seguridad (o Privacidad) y dale clic en Fuentes desconocidas o Instalar aplicaciones desconocidas.

Después solo queda abrir el archivo APK (puedes encontrarlo en las notificaciones de descarga) y seguir las instrucciones hasta que puedas acceder WhatsApp Plus e ingresar tu número de teléfono. Solo queda restaurar las conversaciones desde la copia de seguridad y configurar el perfil con tus datos personales. Listo, ya deberías poder iniciar tus conversaciones en WhatsApp Plus.