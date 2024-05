Usualmente en WhatsApp solo tendemos a chatear con nuestros amigos: intercambiamos mensajes a altas horas de la noche, realizamos una videollamada, y hasta nos comunicamos mediante mensajes de audio. Pero toda esa diversión se puede acabar si es que no respetas las normas de la aplicación. ¿Ya has sido sancionado? ¿Te aparece un reloj con cuenta regresiva? Conoce qué cosas no debes hacer en la plataforma de Meta o perderás tu cuenta en junio.

WhatsApp no solamente dejará de funcionar en los terminales Android o iPhone antiguos o no compatibles, sino también en aquellos que incumplieron las condiciones de uso, mismas que aparecen ni bien instalas la app en tu celular.

Por estas razones Meta suspenderá tu cuenta de WhatsApp

Instalar aplicaciones APK

Los programas de terceros, también llamados APK, son dañinos para tu smartphone. Uno de ellos es WhatsApp Plus, mismo que no ofrece el cifrado de extremo a extremo en tus conversaciones, por lo que cualquier usuario puede leerlas sin que te des cuenta. Entre algunas que debes evitar instalar son:

WhatsApp Plus

WhatsApp estilo iPhone

Gb WhatsApp

WhatsApp Plus Yessimods

Hacer spam está sancionado

Si WhatsApp detecta automáticamente que estás enviando el mismo texto a tus amigos, mediante un copia y pega, puede que seas sancionado por algunas horas; pero si te excedes y se lo mandas a contactos que no tienes registrados, entonces el bot de WhatsApp te reconocerá como un robot y, como consecuencia, serás baneado. Lo más recomendable es usar las “Listas de difusión”.

WHATSAPP | Lo más recomendable es usar las "Listas de difusión" si deseas mandar un mensaje masivo. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Bloqueado rápidamente

Esta es una consecuencia de lo anterior. Si las personas no te reconocen porque le enviaste un mensaje, y tienden a bloquearte, pues eso podría jugarte en contra. Con ello WhatsApp podría banearte la cuenta al determinar que eres un bot.

WHATSAPP | Recuerda que si te bloquean en pocos minutos, WhatsApp cerrará tu cuenta. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

No mandes documentos extraños

Como sabes, WhatsApp te permite enviar videos, fotos o documentos con un peso no mayor a 2 GB; sin embargo, si la app descubre que estás mandando virus, malwares, películas para adultos o compartiendo contenido no apto para todos, tu cuenta será cerrada en menos de lo que piensas.

WHATSAPP | Algunos usuarios pueden reportarte y esa es la sanción más fuerte en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Qué debes hacer para que WhatsApp no cierre tu cuenta

En caso hayas empleado algunos de estos pasos, como última recomendación, lo mejor será eliminar todas tus conversaciones y empezar desde cero. Para ello puedes hacer los siguientes pasos:

Dirígete a la pestaña de Ajustes

Luego ingresa a Chats

Allí, en la parte baja, existe un botón de “Vaciar todos los chats” .

. A continuación solo deberás colocar tu número de teléfono y listo

Con ello todos tus chats regresarán a cero.

Además, es bueno realizar una copia de seguridad luego de que hayas borrado todo para que así WhatsApp no sepa que aún guardar documentos que pueden ser sancionables.

WHATSAPP | Lo mejor que puedes hacer será eliminar todos tus chats. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

