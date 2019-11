¿Se puede entrar en modo ‘ninja’ en WhatApp? Por supuesto. En muchas ocasiones las personas sienten una incomodidad al estar atento de que estamos escribiendo. Esto se debe a que la aplicación manda un mensaje al remitente para que esté atento a tu mensaje; no obstante, con un sencillo truco podrás cambiar este detalle de la app.

Muchos usuarios han querido realizar este sencillo truco en la aplicación. Sin embargo, WhatsApp no permite utilizar apps de terceros que ayuden a ejecutar trucos, pues eso generaría el baneo permanente.

¿Cómo se hace para evitar que salga “escribiendo” en la aplicación? Es muy fácil y los pasos se han convertido en viral.

Este es el truco para que nunca vean que estás "escribiendo". (Foto: WhatsApp)

Se trata de tener que desactivar los datos y el wifi de tu smartphone para así abrir WhatsApp y responder ese mensaje. Con dicho truco nunca más cambiará no solo la hora de actualización o de conexión, sino que la otra persona tampoco verá que estás “escribiendo”.

Aunque este truco es bastante viejo, es el único método que existe, de manera legal, para evitar que alguien sepa cuándo te conectas.

En caso uses una aplicación de terceros, como Flychat, evita darle permisos de sincronización con tu chat de WhatsApp, asimismo no la uses en caso te pida autorización para acceder a tu galería o tu listado de contactos, ya que ello puede servir para futura propaganda.

NUEVOS EMOJIS DE WHATSAPP

Aunque en el Perú sea conocido como mototaxi, este vehículo formará parte del nuevo listado de emojis que se colocarán en WhatsApp durante este año. Este carrito motorizado, el cual fue bautizado como Rick Auto Rickshaw se particulariza por ser muy usado por los asiáticos, el cual lo conocen como tuk tuk.

Este y otros emoticones serán integrados a WhatsApp este 2019 junto con 230 iconos entre los que se encuentran el mate argentino, algo que los sureños pedían desde hace tiempo.

Según la web de Unicode los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.

Aprende a escuchar tus mensajes de audio de WhatsApp antes de enviarlos

¿Alguna vez quisiste escuchar tu mensaje de voz antes de mandárselo a alguien? Prueba este truco. WhatsApp es una de las plataformas que ha generado que miles de usuarios en el mundo puedan intercambiar una serie de mensajes de texto, así como GIF, fotos, videos, stickers, emojis, entre otro tipo de contenido multimedia.

Millones de personas usan la aplicación para no estar separados, por mucho tiempo, sin hablar con alguien cercano a nosotros, como es el caso de los familiares.

WhatsApp tiene herramientas que facilitan a las personas a mandar diversidad de mensajes, entre ellos las notas de voz. ¿Sabías que puedes escuchar tu audio antes de que se lo mandes a alguien a fin de que no hayan malas interpretaciones? Entonces esto es lo que debes hacer.

Cabe precisar que para este truco no es necesario que debas instalar una aplicación de terceros. Todo se encuentra en la misma plataforma de WhatsApp y tan solo deberás realizar estos pasos.

Abre la conversación a la que quieras enviar el audio

Presiona el botón de micrófono como siempre para enviar el audio y mantenlo oprimido para luego deslizar tu dedo hacia el candado que se encuentra arriba. Así el audio se seguirá grabando y puedes liberar tu dedo

Graba lo que quieras y sin tocar nada más; pulsa la flecha hacia atrás para salir de la conversación: no se perderá

Ahora vuelve a la conversación y verás la nota de voz que estabas grabando; misma que aún no ha sido enviada, pero ya puedes escuchar

Reprodúcela y decide si la envías o la borras

Sin duda un truco que muchas personas no sabías y que puedes ejecutar sin mayor problema en un dispositivo Android y iPhone.

La aplicación móvil también tiene una versión para ordenadores, la cual se puede conectar a la cuenta del móvil mediante un código de barras o una contraseña. Así, los usuarios pueden mantener la sesión iniciada en su ordenador y recibir en el mismo todos los mensajes, además de cargar conversaciones y archivos previos.

Mientras WhatsApp del celular esté activo el WhatsApp Web está activo y se puede descargar imprimir de esta aplicación.

