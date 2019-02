The Walking Dead | Los personajes que podrían morir en los siguientes capítulos 

Se vendrán cosas terribles si es que echamos un vistazo al cómic de The Walking Dead . La segunda mitad de la novena temporada arrancó con la presentación de los Susurradores (Whisperers), una peligrosa banda que opera mimetizándose con los zombies en pleno ataque.

Este grupo liderado por Alpha, interpretada por Samantha Morton en la serie de AMC, tal como anunció la showrruner Angela Kang, llega para trastocar por completo la vida de los sobrevivientes. "En la segunda mitad de la novena temporada nos sumergimos más profundamente en la historia de los Susurradores. Al final de la primera mitad tenemos esta revelación de que los zombis no están evolucionando, sino que se trata de una extraña amenaza humana. Conoceremos más sobre este grupo y su brutal filosofía de supervivencia, y cómo eso se desarrollará en formas horribles".

La primera víctima de los Susurradores fue Jesus (Tom Payne), ¿quién será la siguiente? Siguiendo los eventos que han presentado los cómics de Robert Kirkman y Charlie Adlard este grupo apareció por primera vez en la edición número 130, y a lo largo de varios números de la novela gráfica se enfrentaron a Hilltop, Alexandria y el Kingdom cobrando la vida de varios personajes.

No todos los personajes del cómic aparecen en la serie de televisión, y algunos que si lo hacen tienen destinos diferentes a sus pares para que la serie no sea tan predecible para los fanáticos de la franquicia. Por eso la siguiente lista con los personajes que posiblemente morirán en los próximos episodios de The Walking Dead considera a los que son parte de la novena temporada.

LUKE

En el cómic, Luke es asesinado por Alpha, quien se disfraza como parte del equipo de Rick y se infiltra en el área neutral. La líder de los Susurradores atrae a un grupo de personas, entre ellas Luke, las decapita, y luego coloca sus cabezas en picas de madera para marcar la frontera de su territorio. ¿El personaje interpretado por Dan Fogler tendrá el mismo destino?



Dan Fogler interpreta a Luke en The Walking Dead (Foto: AMC)

ROSITA

En 'Adaptarion' (9x09), noveno episodio de la novena temporada de The Walking Dead , se reveló que Rosita Espinosa, interpretada por Christian Serratos, está embaraza de Siddiq, lo que puede ser un indicativo de que tendrá el mismo final que su par en el cómic.



En la novela gráfica, luego de que Eugene, quien es su esposo, se entera que el hijo no es suyo decide perdonarla y le promete que cuidará de él como si fuera el verdadero padre. Sin embargo, esta reconciliación no dura mucho, ya que Alpha se infiltra en el grupo de Rick y poco a poco va alejando a algunas personas del área neutral, los decapita y arma un cerco empalando las cabezas decapitadas en una línea, dividiendo así su territorio del de Rick.

En la serie de AMC Rosita está embarazada de Siddiq (Foto: Image Comics)

EZEKIEL

Ezekiel, quien en la serie es interpretado por Khary Payton, tiene el mismo destino que Luke y Rosita, y su cabeza termina marcando la frontera entre la tierra que pertenece a los Susurradores y las comunidades de Rick.



¿Sucederá lo mismo en los próximos episodios de la novena temporada? ¿O serán otros los personajes que asuman ese final, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones? Si el líder del Kingdom termina en una pica ¿Cómo reaccionará Carol, que ahora es su pareja?

¿Ezekiel tendrá el mismo final que su par en los cómics? (Foto: Image Comics)

ALPHA

Aunque es probable que falte mucho para la muerte de la líder de los Susurradores, en el cómic, luego de acoger a Negan entre sus filas, Alpha deposita su confianza en él, pero este aprovechó la mínima oportunidad para decapitarla, llevarle su cabeza a Rick y así ganarse su confianza. Después de eso, el líder de Alexandria no solamente decidió no encerrarlo de nuevo, sino que le dio un lugar en su comunidad.



Alpha era una superviviente del apocalípsis zombie y una de las enemigas acérrimos de Rick Grimes (Foto: AMC)

GABRIEL

Tras la muerte de su líder a manos de Negan, Beta y los Susurradores se prepararon y marcharon hacia Alexandria con una horda de walkers. En el #158 de los cómics de The Walking Dead, Gabriel intentó huir apenas vio a los ‘susurradores’, bajó a la carrera por la escalera de la torre de agua, pero cayó, se rompió la pierna y quedó colgando a merced de Beta, quien acabó rápidamente con él.



El líder salvaje abrió el estómago de Gabriel y esparció sus entrañas por el piso antes de cortarle la garganta. Los zombis terminaron el trabajo y rápidamente rasgaron la carne de sus huesos.