A finales de 2020, la empresa desarrolladora anunció durante The Game Awards un nuevo mapa para el juego “Among Us”: Airship. Ya llegó a los diferentes servidores este contenido gratuito, pero los fans siguen a la espera de algún cambio sustancial a la jugabilidad.

Hemos visto que se añadieron skins y algunas herramientas de movilidad, pero nada radical que modifique por completo la experiencia de juego. Pues tras el lanzamiento del último parche, anunciaron que introducirían nuevos roles.

¿Te imaginas que algunos integrantes de la tripulación cuenten con especialidades o que haya otros roles diferentes a los de asesino? Innersloth explica que han vuelto a las raíces del juego para tomar ideas que fueron descartadas en 2018.

“Hemos estado bastante callados sobre en qué estábamos trabajando exactamente, ¿no es así?”, explicó la desarrolladora en su portal oficial. “Bueno, una cosa que puedo decirte es que nuestra próxima actualización del juego se centrará en implementar nuevos roles. ¿Cuáles? Eso es un secreto. ¿Cuántos? Uh, también un secreto. (Más de 2.) (Tal vez 3.) ( Podría ser 4.) También tenemos otra actualización planeada para la misma fecha, pero todavía no puedo decir nada al respecto”, añade el comunicado.

“Los roles que hemos creado pueden ser ligeramente diferentes a los que has visto debido a las modificaciones, porque estos son los que siempre hemos querido implementar en Among Us.incluso antes de que lanzáramos el juego en 2018. Simplemente nunca tuvimos tiempo para eso. Pero gracias al éxito continuo del juego (¡gracias por jugar!), Ahora es posible. Así que esperamos que disfrutes de lo que se nos ocurrió. (...) Y será gratis por supuesto! Como mencioné antes, la mayoría de las veces solo ve mods de comunidad disponibles en PC debido al hecho de que transferir esas cosas a otros lugares como dispositivos móviles y consolas es mucho más difícil (y en algunos casos imposible sin ser un desarrollador). ¡Espera a que veas lo que estamos haciendo con él! Definitivamente agregará MUCHAS capas y profundidad al juego original, y durante nuestras pruebas de juego ya nos divertimos muchísimo probándolo”, finaliza el comunicado.

