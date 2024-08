Salen nuevos códigos de Free Fire para hoy, domingo 25 de agosto de 2024. Podrás mejorar tu inventario con solo invertir unos pocos minutos en la página oficial de Garena dedicada a las recompensas diarias. Te contamos cómo hacer todo el proceso en beneficio de tu experiencia diaria.

La comunidad que juega Free Fire en Android y iOS podrá hacer uso de los códigos de canje para sumar skins de armas y atuendos cosméticos. Según la suerte que tengas, podrás llevarte cualquiera de estos dos tipos de artículos y sin riesgo de ser baneado.

Tienes 24 horas para hacer el canje de los códigos y no podrás traspasarlo de una cuenta a otra. Ten a la mano las credenciales para que obtengas todas las mejoras. Aquí te dejamos la lista completa.

Los códigos de Free Fire para hoy, domingo 25 de agosto de 2024

FFGVTY67NGFS

ZH6CDBXFDSPN

FFTQT5IRMCNX

HWL3VC46DSFC

FMKLPOIUYTFD

JX5NQCM7U5CH

FF7MUY4ME6SC

FFXVGG8NU4YB

MQJWNBVHFAJN

F9IUJHGVCDSE

FEY8OKMNBVD1

FFGYBGFDAPQO

FFX60C2IIVYU

FF9M2G14CBF

FFPLOJUFES8C

FF8MBDXPVCB1

FFA0ES11YL2D

Cómo usar los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Instala Free Fire en tu teléfono

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

