Todo el poder en tu smartphone Android y iOS. Es probable de que estés con el hype de GTA 6. No es para menos, ha pasado más de una década para que sepamos de una nueva secuela de la saga de Rockstar. Si es que no puedes esperar hasta el lanzamiento en 2025, puedes darte una vuelta por otros tres títulos de Grand Theft Auto en tu celular. Lo mejor es que podrás jugarlos gratis si cumples con todas las condiciones que explicamos a continuación.

Rockstar Games, imaginamos que por Navidad, ha lanzado una super promoción para los que estén suscritos a Netflix. Los juegos que componen Grand Theft Auto: The Trilogy (GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas) están disponible para quienes deseen jugarlo en los sistemas operativos de Google y iOS, ya sea en teléfonos inteligentes o tablets.

Hagamos un poco de memoria. Grand Theft Auto: The Trilogy es una colección remasterizada de los tres títulos antes mencionados. Los programadores recurrieron a Unreal Engine 4 para mejorar las texturas, efectos de iluminación, el clima y mucho más. Se puede decir que se trata de un remake, pero eso dependerá de tu experiencia. La crítica fue muy dura con esta entrega en su lanzamiento, allá por 2021, debido los bugs que no fueron corregidos hasta parches más adelante. A la fecha de hoy, podemos decir que Rockstar ha hecho lo suyo con esta entrega y la comunidad podrá jugarlo con toda confianza sin padecer los desajustes del pasado.

Cómo descargar de GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas en Android y iOS

Lo primero que debes considerar es tener una cuenta activa de Netflix. No importa si has pagado por la más barata, solo necesitas estar activo para acceder a los juegos gratuitos que ofrece la plataforma en las tiendas virtuales Google Play y App Store. De no tener una, puedes hacer clic en este enlace para suscribirte según el plan que desees.

Debemos señalar que los juegos en cuestión corresponden al Definitive Edition, no a las versiones antiguas de GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas que están más baratas a lo que está ofreciendo Netflix a su comunidad. Además, podrás jugar estos títulos siempre y cuando mantengas la cuenta activa a la plataforma de streaming. No podrás quedártelos para siempre si es que dejas de ser usuario.

Ahora necesitarás abrir tu cuenta de Netflix en el celular desde la aplicación, acude a la parte inferior para hacer clic en “Juegos” y después elige tu favorito entre las tres entregas de GTA. Al hacerlo, serás redirigido a la tienda virtual según el sistema operativo que tenga tu teléfono.

De igual manera, si es que quieres ahorrarte el trámite de abrir la app de Netflix, puedes hacer clic en los siguientes enlaces según la versión que desees.

No hace falta que enlaces gadgets a tu celular para jugar el videojuego con todas las facilidades. El software fue adaptado para que puedas manipular a tu personaje con toda la comodidad desde la pantalla táctil. ¡Dale, no pierda la oportunidad de hacerte con estos juegos de calidad!