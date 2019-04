"Star Wars Jedi: Fallen Order" estrena su primer tráiler oficial con un nuevo Jedi [VIDEO]

Las últimas

[{"id":111114,"title":"Sport Huancayo vs. Pirata FC EN VIVO: el 'rojo matador' gana 1-0 por la Liga 1 en Huancayo","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sport-huancayo-vs-pirata-fc-vivo-liga-1-huancayo-via-gol-peru-nndc-111114","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb1448e256ca.jpeg"},{"id":111120,"title":"\u00a1Partidazo en la Corregidora! Quer\u00e9taro vs. Toluca EN VIVO y EN DIRECTO juegan por jornada 14 de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/queretaro-vs-toluca-vivo-fox-sports-online-liga-mx-clausura-2019-estadio-corregidora-directo-azteca-deportes-mexico-nndc-111120","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb131bd51576.jpeg"},{"id":111220,"title":"\u00a1Dej\u00f3 'Mudos' a todos! Golazo de Franco V\u00e1zquez para hacer delirar al Sevilla y hundir m\u00e1s al Betis [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/sevilla-vs-betis-vivo-gol-franco-vazquez-3-1-blanquirrojos-liga-santander-video-111220","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb244a97cf9b.jpeg"},{"id":111219,"title":"\u00bfC\u00f3mo ver el cl\u00e1sico del f\u00fatbol peruano si no tengo Golperu?","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-universitario-deportes-ver-clasico-futbol-peruano-golperu-liga-1-torneo-apertura-nndc-111219","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb243f0f14b0.jpeg"},{"id":111222,"title":"Dota 2 | EN VIVO WSOE 6: 'Infamous Gaming' vs 'Team Juniper'","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-vivo-wsoe-6-infamous-gaming-vs-team-juniper-111222","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb245fa1a0a4.jpeg"},{"id":111100,"title":"\u00a1Al ritmo de una sevillana! Sevilla venci\u00f3 3-2 a Betis por el derbi de la Liga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/sevilla-vs-betis-vivo-laliga-santander-directo-espn-2-sanchez-pizjuan-bein-sports-2019-online-dazn-nndc-111100","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb24a75dd063.jpeg"},{"id":111157,"title":"U. de Chile vs. Universidad Cat\u00f3lica: partidazo en Santiago por el Torneo Nacional 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/u-chile-vs-universidad-catolica-vivo-directo-online-cdf-premium-fecha-8-torneo-nacional-2019-nndc-111157","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb222b09d606.jpeg"},{"id":111077,"title":"Am\u00e9rica vs. Cruz Azul: seguir AQU\u00cd EN DIRECTO ONLINE el partido por el Clausura 2019 de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-cruz-azul-vivo-fecha-14-clausura-2019-liga-mx-estadio-azteca-via-tdn-minuto-minuto-fecha-hora-canales-tv-ver-futbol-vivo-gratis-online-mexico-nnda-nnrt-111077","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb0d05621819.jpeg"},{"id":111217,"title":"\u00a1La \u00faltima obra de arte de Giovani! Lo Celso marc\u00f3 el 1-1 del Betis contra Sevilla por LaLiga [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/sevilla-vs-betis-vivo-gol-celso-empate-1-1-verdiblancos-derbi-laliga-santander-video-argentina-espana-111217","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb241c0e154d.jpeg"},{"id":111185,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: importante partido por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-vivo-hexagonal-final-sudamericano-sub-17-minuto-minuto-via-movistar-deportes-estadio-san-marcos-ver-futbol-vivo-gratis-online-fecha-hora-canales-tv-lima-nnda-nnrt-111185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb21682173fe.jpeg"},{"id":111213,"title":"\u00a1Old Trafford se rinde ante el 'Chicharito'! Hern\u00e1ndez fue ovacionado por todo Manchester [VIDEO]","categoria":"Inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/youtube-viral-chicharito-hernandez-ovacionado-hinchas-manchester-united-old-trafford-video-mexico-nndc-111213","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb23a65aa672.jpeg"},{"id":111218,"title":"\u00bfApex legends para Nintendo Switch? Respawn escuch\u00f3 las peticiones de usuarios","categoria":"Videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apex-legends-nintendo-switch-respawn-escucho-peticiones-usuarios-111218","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb23f3ccef6a.jpeg"},{"id":111215,"title":"\"Star Wars Jedi: Fallen Order\" estrena su primer tr\u00e1iler oficial con un nuevo Jedi [VIDEO]","categoria":"Videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/star-wars-jedi-fallen-order-estrena-primer-trailer-oficial-nuevo-jedi-video-111215","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb23d8fbbbd3.jpeg"},{"id":111216,"title":"Selecci\u00f3n Peruana Sub 22: Andy Polar ser\u00eda convocado por Solano para los Panamericanos","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sub-22-andy-polar-seria-convocado-nolberto-solano-panamericanos-lima-2019-111216","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/04\/30\/5ae7df2303797.jpeg"},{"id":111209,"title":"\u00a1Hizo estallar el S\u00e1nchez-Pizju\u00e1n! Munir anot\u00f3 el 1-0 del Sevilla-Betis por el derbi de LaLiga [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/sevilla-vs-betis-vivo-ver-gol-munir-1-0-sanchez-pizjuan-derbi-sevillano-laliga-santander-video-111209","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb23764bb024.jpeg"},{"id":111212,"title":"League of Legends | Team SoloMid vs. Team Liquid EN VIVO, el enfrentamiento por la final norteamericana","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-lol-vivo-team-solomid-vs-team-liquid-enfrentan-final-norteamericana-lcs-111212","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb23956c565e.jpeg"},{"id":111214,"title":"Pok\u00e9mon GO | Gana un viaje todo pagado con el concurso de foto del videojuego","categoria":"Videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-gana-viaje-pagado-concurso-foto-videojuego-111214","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb23a2b72a2f.jpeg"},{"id":111103,"title":"Colo Colo vs. O\u2019Higgins EN VIVO y EN DIRECTO: juegan en el Monumental por la fecha 8 del Torneo Nacional","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-higgins-vivo-cdf-premium-online-canal-13-torneo-nacional-chile-santiago-fecha-8-2019-nndc-111103","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb10d1f8daf5.jpeg"},{"id":111207,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: \u00bfC\u00f3mo y d\u00f3nde ver por TV gratis el partido decisivo por el Hexagonal Final?","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-uruguay-ver-tv-gratis-partido-decisivo-hexagonal-final-111207","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/01\/5ca23d0ed485f.jpeg"},{"id":111208,"title":"Adi\u00f3s, vaquero: referente de la Juventus anunci\u00f3 su retiro del f\u00fatbol al final de la temporada","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-fichajes-andrea-barzagli-anuncio-retiro-futbol-final-temporada-serie-italia-111208","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb238d6c61c4.jpeg"},{"id":111210,"title":"Avengers: Endgame sugiere que los viajes en el tiempo se inspirar\u00e1n en 'Inception' seg\u00fan teor\u00eda","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-sugiere-viajes-inspiraran-inception-teoria-111210","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb232e435042.jpeg"},{"id":111206,"title":"HBO Latinoam\u00e9rica liber\u00f3 su se\u00f1al para ver el cap\u00edtulo 8x01 de \u201cGame of Thrones\u201d","categoria":"Off Side","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-hbo-libera-senal-latinoamerica-primer-capitulo-ultima-temporada-nndc-111206","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb09ef63c3cd.jpeg"},{"id":111141,"title":"UFC 236: Max Holloway vs Dustin Poirier 2 por el t\u00edtulo interino de peso ligero desde el State Farm Arena de Atlanta","categoria":"Contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-236-vivo-directo-via-fox-action-max-holloway-vs-dustin-poirier-ver-online-pelea-titulo-interino-peso-mediano-atlanta-111141","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/12\/5cb140d96ca27.jpeg"},{"id":111072,"title":"Con goles de Griezmann y Morata: Atl\u00e9tico de Madrid venci\u00f3 2-0 al Celta por fecha 32 de LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/atletico-madrid-vs-celta-vigo-vivo-directo-ver-transmision-via-directv-bein-sports-tv-online-jornada-32-liga-santander-2019-wanda-metropolitano-nndc-111072","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/13\/5cb23044e4836.jpeg"},{"id":111205,"title":"El probable once de Alianza Lima para el primer cl\u00e1sico del a\u00f1o [FOTOS ]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-probable-once-intimo-enfrentar-universitario-deportes-fotos-111205","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/08\/5c8293bba3e4b.jpeg"}]