Kylian Mbappé fue la gran figura del triunfo de Real Madrid sobre Barcelona el último domingo por el clásico de LaLiga. Un día después, su nombre estuvo en todas las portadas deportivas del mundo, luego de quedarse muy cerca de ganar su primer Balón de Oro, el mismo que fue ganador esta temporada por el inglés Harry Kane.

Sin embargo, en las últimas horas se ha visto envuelto en una polémica internacional, por un tema alejado del deporte. El delantero francés y máximo goleador de la historia de los Mundiales, fue consultado en una entrevista bastante distendida en el programa ‘The Bridge’, sobre cuál es el meme que más le hace gracia sobre él.

Fiel a su estilo divertido, sonrió y dijo: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.

El clip se viralizó de inmediato y generó una ola de indignación en el país asiático, pues Mao Zedong es el fundador de la República Popular China, y las burlas sobre su persona se consideran tabú y están penadas como difamación de héroes.

La repercusiones no tardaron y tres de sus patrocinadores rompieron contrato este martes mediante comunicados en la plataforma Weibo: el gigante de bebidas Dongpeng Beverage Group, y las lácteas Mengniu y Milkground, alegando “tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales”.

Además, la televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga según informaron medios locales, y hasta el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, remarcó en tono enérgico que las palabras que hieren al pueblo chino y son recahzadas por todos los sectores de la sociedad.

“Mi comentario fue desacertado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China... Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lamento sinceramente lo ocurrido”, escribió Mbappé en sus canales oficiales sobre la polémica.

Solo algunas horas antes de que explote la polémica, Mbappé estuvo presente en la gala del Balón de Oro.

Postura de LaLiga

De inmediato, Javier Tebas Medrano, presidente de LaLiga, salió al frente para ofrecerle unas sinceras disculpas al pueblo chino por lo dicho en las últimas horas por Kylian Mbappé. Incluso, confirmó que se están adoptando las medidas al respecto.

“Desde LaLiga lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LaLiga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino. Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español”, dijo el mandamás de LaLiga.

“No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos. Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación”, añadió.

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