La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) confirmó la terna arbitral para el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Kevin Ortega será el colegiado principal, mientras que Joel Alarcón estará a cargo del VAR.

La designación se conoce en la previa de uno de los encuentros más atractivos de la jornada, que reunirá a celestes y blanquiazules en un partido importante para sus aspiraciones en el campeonato. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos, en un compromiso que también tendrá la atención puesta en las decisiones arbitrales.

Para Kevin Ortega, este será su quinto partido arbitrando a Sporting Cristal durante 2026. Además, será apenas la segunda ocasión en el año en que dirija un encuentro de los rimenses en el estadio Alberto Gallardo, escenario donde se disputará el clásico moderno.

Otro dato que destaca en su historial es que esta será la sexta vez que Ortega dirija un enfrentamiento entre Sporting Cristal y Alianza Lima. El árbitro peruano ya conoce la exigencia de este tipo de partidos, que suelen disputarse con mucha intensidad por la rivalidad deportiva entre ambos clubes.

Entre los antecedentes de Ortega en estos duelos figura la segunda final de la Liga 1 de 2021, que terminó con un empate sin goles. Aquel encuentro forma parte del historial del colegiado en los enfrentamientos entre celestes y blanquiazules.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 al CD Moquegua, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el jueves 29 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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