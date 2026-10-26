El Torneo Clausura está en su etapa decisiva y cada vez falta menos para saber si tendremos un campeón nacional directo si es que Alianza Lima se lleva este certamen, o disfrutaremos de unos intensos play-offs si otro club da el golpe sobre la mesa. En medio de esta intensa definición, el mercado de pases de la Liga 1 empieza a cocinarse de cara al 2027 y algunos equipos ya han mostrado interés en contar con los servicios de futbolistas del campeonato local.

Este es el caso de Emilio Saba, quien viene siendo observado por Alianza Lima después de su buena temporada en Sport Boys y con el correr de las semanas podremos conocer si hacen una oferta formal por él o no. Sucede que en estos momentos está en la ‘Misilera’ a préstamo desde Melgar, por lo que cualquier negociación sería directamente con el conjunto arequipeño.

Asimismo, en los últimos días se pudo conocer que el cuadro chalaco también le ha hecho un ofrecimiento para ser parte del plantel que buscará hacer historia en el año del centenario del club. De momento, según detallaron en el programa Modo Fútbol, las conversaciones no han progresado positivamente, por lo que todo se definirá de aquí hasta que finalice la temporada.

Asimismo, en el citado programa precisaron que también cuenta con ofertas de clubes de la Liga 1 y del continente asiático. En medio de estas especulaciones y posibilidades de cara a su futuro en el 2027, Emilio Saba rompió su silencio y habló con los medios de comunicación tras el triunfo de Sport Boys por 2-1 sobre Juan Pablo II College, una remontada que hizo disfrutar a la hinchada que se dio cita en el Estadio Miguel Grau.

Emilio Saba está a préstamo en Sport Boys hasta finales del 2026. (Foto: Sport Boys)

En primera instancia, el lateral derecho destacó el esfuerzo que vienen haciendo sus compañeros para sacar adelante a Sport Boys y se mostró enfocado en el próximo reto ante Cusco FC. “Nosotros salimos a ganar todos los partidos, confiamos en el grupo que tenemos. Primero ahora es Cusco, todo nuestro enfoque será en Cusco FC”, apuntó.

Cuando le preguntaron sobre su futuro, la propuesta de Sport Boys para estar en el centenario de la institución y la posibilidad de mudarse a otro club, Emilio Saba aseguró que, si bien le entusiasma la idea de seguir en el Callao, esos temas los maneja su representante. En ese sentido, tendremos que esperara a que termine la temporada para conocer el desenlace.

“A quién no le gustaría quedarse, pero esos temas de renovación, de contrato, lo define mi representante. Soy un jugador profesional, siempre voy a matar por la camiseta que tenga. Estoy ahora en Sport Boys, me encanta el Boys, mató por Boys, pero temas externos se lo dejo a mi representante. Yo me enfocó acá en lo que tengo que hacer”, aseveró.

Emilio Saba podría cambiar de club para el 2027. (Foto: Sport Boys)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 al CD Moquegua, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el jueves 29 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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