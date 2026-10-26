Hoy se celebró la edición número 70 del premio individual más prestigioso del fútbol: el Balón de Oro. En esta ocasión, Harry Kane fue quien se llevó el galardón. El delantero inglés firmó una temporada extraordinaria con el Bayern Munich, en la que anotó 61 goles con el club alemán y alcanzó los 73 tantos entre su equipo y la selección inglesa, convirtiéndose en el quinto futbolista inglés en conquistar el trofeo.

El atacante de 33 años anotó 61 goles con el Bayern Múnich en todas las competiciones, su mejor registro en una sola temporada a nivel de clubes. A esa cifra sumó otros 12 tantos con Inglaterra, alcanzando un total de 73 goles en 65 partidos entre ambas camisetas.

En la Bundesliga, Kane marcó 36 goles y conquistó por tercera temporada consecutiva la Bota de Oro del campeonato alemán. Con este registro, igualó una marca que solamente Robert Lewandowski había conseguido anteriormente en la historia de la competición, al terminar como máximo goleador en tres campañas seguidas.

Su impacto también se reflejó en la Champions League, donde convirtió 14 goles y alcanzó su mejor registro goleador en una edición del torneo. Aunque quedó a un tanto de Kylian Mbappé en la clasificación de máximos artilleros, se convirtió en uno de los seis futbolistas que han anotado al menos 14 goles en una misma temporada de la competición.

Con Inglaterra, el delantero también tuvo una participación destacada en el Mundial 2026. Kane marcó seis goles y superó a Gary Lineker como máximo goleador inglés en la historia de la Copa del Mundo, al alcanzar las 14 anotaciones. Además, se convirtió en el primer futbolista de la selección masculina inglesa en marcar en cinco grandes torneos internacionales diferentes.

Otro de los argumentos que respaldaron su candidatura fue la regularidad. Kane convirtió goles en 47 partidos diferentes durante la temporada entre el Bayern y la selección inglesa, y no pasó más de dos encuentros consecutivos sin marcar. Su capacidad para mantener ese ritmo goleador fue uno de los aspectos más destacados de su campaña.

El reconocimiento también representa un capítulo especial en su trayectoria. Después de pasar gran parte de su carrera en el Tottenham sin conquistar los principales títulos colectivos, su llegada al Bayern Múnich en 2023 le permitió competir por nuevos objetivos y consolidarse como uno de los delanteros más efectivos del fútbol europeo. Ahora, el Balón de Oro se suma a los reconocimientos individuales obtenidos en Alemania.

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