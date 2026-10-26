El ambiente interno en las instalaciones de Sporting Cristal refleja una tensión sumamente evidente durante esta recta final del reñido campeonato peruano. Mientras el primer equipo bajopontino continúa peleando arduamente por conseguir el ansiado título nacional, una sorpresiva aparición dirigencial acaparó la atención en la iglesia de Las Nazarenas. Luego de varios meses manteniendo un prolongado y absoluto silencio público, el presidente de la institución decidió finalmente tomar la palabra para evaluar el presente deportivo del club en medio de un momento verdaderamente muy decisivo.

La jornada institucional se desarrolló muy temprano en las instalaciones del reconocido santuario, ubicado en el Cercado de Lima. El comando técnico liderado por Roberto Mosquera acompañó al plantel completo para participar del tradicional acto religioso católico.

Esta emotiva visita conventual ocurrió justo cuando el plantel necesitaba fortalecer sus convicciones tras atravesar una dura derrota frente a Cusco FC. Ante la alta expectativa mediática generada a la salida, Joel Raffo atendió los micrófonos para brindar sus impresiones sobre el recorrido.

En un bus llegaron los jugadores de Sporting Cristal a las Nazarenas. (Foto: @raulchavezpa)

El mandamás de la institución deportiva remarcó el profundo significado que representa esta masiva actividad religiosa. “Hemos venido a acompañar este momento tan especial con el Señor de los Milagros”, señaló el actual presidente celeste.

Aprovechando su inesperada exposición pública frente a las diferentes cámaras televisivas, el directivo abordó rápidamente el siguiente gran desafío futbolístico que afrontarán. Raffo no dudó en calificar el esperado duelo limeño como una verdadera prueba de fuego. “Vamos con expectativa siempre. Tenemos una final en tres días y confiamos en la capacidad de todo el equipo”, aseguró.

Finalmente, el dirigente cervecero aprovechó los últimos segundos disponibles de su breve intervención mediática para enviar un mensaje muy directo hacia toda la fiel hinchada celeste. “Le pedimos al hincha que comprenda eso y que ponga a la institución por encima de todo”, sentenció el administrador.

El primer equipo retornó rápidamente hacia los habituales campos de entrenamiento tras culminar satisfactoriamente sus actividades religiosas. Todos los jugadores bajopontinos mantuvieron un absoluto silencio preparándose mentalmente para afrontar este determinante compromiso que podría marcar su continuidad en la lucha por el título del Torneo Clausura.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Foto: Jesus Saucedo / GEC)

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