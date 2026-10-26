La Selección Peruana disputará amistosos en Cusco durante la próxima fecha FIFA. Ante ello, Wilder Cartagena fue consultado sobre esta decisión de la Federación Peruana de Fútbol y explicó cómo podría afrontar el equipo nacional un escenario con estas características.

El mediocampista fue consultado sobre la posibilidad de que Perú aproveche la altura como una ventaja deportiva. Cartagena consideró que se trata de una opción que se viene evaluando y que podría concretarse si así lo decide el comando técnico y la Federación Peruana de Fútbol.

“Creo que es una ayuda que están viendo y que se puede dar, pero bueno, si así lo deciden nos tocará ir”, señaló el futbolista, dejando en claro que estará dispuesto a afrontar el desafío si la Selección Peruana finalmente opta por jugar en esas condiciones.

Cartagena también reconoció que disputar un partido en altura puede representar una dificultad física, especialmente durante los primeros minutos. Sin embargo, consideró que varios integrantes del plantel nacional ya conocen este tipo de escenarios por su experiencia en el fútbol peruano.

“Creo que muchos de nosotros conocen el tema de la altura y va a ser al comienzo difícil, seguro, pero creo que nos podemos acostumbrar tranquilos”, manifestó el volante, quien confía en que el equipo podría adaptarse progresivamente a las condiciones del lugar.

La experiencia de Cartagena en el fútbol peruano le permite conocer las exigencias de jugar en ciudades de altura. Por ello, su análisis apunta a que la adaptación será un factor importante si el equipo nacional decide utilizar esta alternativa para sus próximos encuentros.

Durante la misma entrevista, el mediocampista también recordó el reciente enfrentamiento ante compañeros como Alex Freeman y Justin Ellis. El futbolista destacó que siempre es especial medirse con jugadores con los que comparte o ha compartido vestuario, aunque reconoció que el resultado no fue favorable para el equipo peruano.

“Fue muy lindo enfrentar a compañeros como Alex, como Justin. Lamentablemente ellos ganaron, pero siempre es lindo enfrentarlos”, comentó Cartagena sobre ese encuentro.

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