Real Madrid empató 2-2 el último fin de semana frente a Fiorentina en un partido amistoso, como parte de su preparación de cara a la próxima temporada en Europa. El entrenador José Mourinho presentó a un equipo con algunos referentes como Federico Valverde, pero con importantes ausencias como la de Vinícius Júnior.

El delantero brasileño recién se incorporó a los entrenamientos del club el último lunes, en medio de los rumores que lo relacionan con el vigente campeón de la Premier League, Arsenal. Si bien mantiene contrato vigente hasta junio de 2027, el interés de los ingleses es sólido y real, con una propuesta que rondaría los 150 millones de euros.

De hecho, el entrenador de los ‘gunners’, Miguel Arteta, según medios locales, se habría comunicado con ‘Vini’ para convencerlo de jugar en Inglaterra, con un interesante proyecto deportivo en el que sería la figura máxima del plantel y dejaría de estar bajo la sombra de Kylian Mbappé en Madrid.

En Valdebebas lució en gran forma física y apenas cruzó algunas palabras con Mourinho. Su renovación está sujeta a un ajuste salarial que el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, no estaría dispuesto a cumplir, por lo que su salida en este mercado o al final de la temporada se torna muy probable.

Según informa el medio deportivo ‘AS’ de España, Vinícius Júnior hizo trabajos de musculación, carga física muy controlada y progresiva, balón para ir adquiriendo sensaciones, tras varias semanas sin actividad.

Vinícius Júnior en su primer entrenamiento de la temporada con Real Madrid en Valdebebas.

Son días clave para definir su futuro deportivo. Por lo pronto pasó con éxito los exámenes médico de rigor. Pasó estas pruebas y coincidió con Brahim Díaz y Bernardo Silva, quienes también se incorporaron este lunes. Cabe mencionar que aún faltan seis jugadores por incorporarse: Courtois, Konaté, Cucurella, Tchouameni, Bellingham y Mbappé.

El delantero brasileño, pese a ser eliminado con su selección en la ronda de octavos de final del Mundial 2026, tuvo el rendimiento más destacado de la ‘Canarinha’, con cuatro goles anotados en la fase de grupos.

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