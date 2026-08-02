Eryc Castillo atraviesa el mejor momento de su carrera con Alianza Lima. Luego de marcar un nuevo doblete en la victoria 3-1 ante Alianza Atlético, el delantero ecuatoriano no solo celebró su gran presente goleador, sino que también explicó qué cambió en el equipo para convertir a Matute en una plaza casi inexpugnable.

El atacante, que ya suma cuatro dobletes en la temporada y se consolidó como el máximo goleador blanquiazul, evitó llevarse todo el protagonismo. “Contento con eso. Creo que el grupo está validando estas situaciones. Estoy de cara al gol, sí, pero el grupo hace el esfuerzo para ponerme en esa situación”, señaló.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Castillo también reconoció que el cambio de posición impulsado por el comando técnico ha sido determinante en su rendimiento. “El cuerpo técnico ha hecho la posibilidad de que pueda estar más cerca del gol. Agradecido con eso. Dios permita que siga la racha”, comentó tras el encuentro.

Al analizar el funcionamiento colectivo, el ecuatoriano destacó la reacción del equipo luego del empate parcial. “La intensidad, creo que no bajamos los brazos. Cuando llegó el empate de ellos seguimos con la mentalidad de seguir en nuestro juego. Creo que en eso hemos evolucionado”, afirmó.

Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada. (Foto: LFP)

El extremo también explicó cuál fue el principal aspecto que trabajó el plantel desde el inicio de la temporada para hacerse fuerte como local. “Desde el primer momento que llegamos, lo primero que teníamos que arreglar era esa situación. Antes nos marcaban muchos goles y hoy nos anotan menos”, sostuvo.

Para Castillo, esa mejora defensiva también está relacionada con la propuesta ofensiva del equipo. “La posibilidad de atacar y de siempre tener la pelota es importante para que te ataquen menos. Gracias a Dios nos anotan menos”, agregó al destacar la identidad de juego que ha consolidado Alianza Lima.

Con un ataque cada vez más efectivo y una defensa que redujo considerablemente los errores del pasado, Alianza Lima continúa invicto en Matute y se mantiene como uno de los principales candidatos al Torneo Clausura. Eryc Castillo, figura del equipo, espera seguir ampliando su racha goleadora en las próximas fechas.

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