Universitario de Deportes sufrió un doloroso traspié en su visita a la ciudad imperial tras caer por dos goles a cero frente al Cienciano, en un partido muy disputado por el Torneo Clausura. Pese a las grandes intervenciones bajo los tres palos, el guardameta estudiantil Diego Romero no logró evitar la caída de su equipo. Tras escuchar el pitazo final en el siempre complicado recinto cusqueño, el arquero analizó el desarrollo del compromiso y puntualizó los principales errores colectivos que terminaron costándoles valiosos puntos.

El conjunto merengue saltó al campo con la obligación de sumar para mantenerse en la parte alta de la tabla, pero se vio superado por la intensidad del cuadro local. Las anotaciones de Matías Succar mediante un certero cabezazo tras un tiro de esquina, y posteriormente de Carlos Garcés, sellaron una amarga jornada para la escuadra ‘crema’.

Durante sus declaraciones pospartido, el arquero evidenció su enorme frustración por no haber podido plasmar en el terreno de juego lo planificado. “Con mucha bronca, porque sabíamos que iba a ser tal cual se dio... lo trabajamos la semana y bueno, no se nos pudo dar”, confesó el guardameta.

Universitario vs. Cienciano. (Foto: Liga 1)

Al momento de realizar una profunda autocrítica, el golero reconoció las deficiencias defensivas del plantel frente al constante juego aéreo del conjunto imperial. “Sabíamos que Cienciano te come a centros y así vino un gol, así en un descuido, una pelota filtrada que quedamos muy abiertos”, explicó.

A pesar de la dura caída en una plaza siempre difícil, el portero intentó rescatar una lección positiva de cara al resto de la competición. “Es mejor que nos pase ahora, estamos empezando y hay que mejorar para lo que viene”, sentenció el arquero.

El futbolista también reveló cuáles fueron las indicaciones brindadas por el comando técnico en el vestuario durante el descanso. “Que seamos intensos y que cuidemos el centro, que les gusta estar ahí por la banda... siento que buscaron eso todo el partido y se les dio”, detalló.

Universitario vs. Cienciano. (Foto: Liga 1)

Su rendimiento individual, no fue suficiente

Aunque el guardameta completó un partido sumamente destacado con atajadas providenciales que evitaron una goleada mayor, prefirió restarle toda importancia a su rendimiento individual. Para el arquero, los méritos personales carecen de valor si el equipo no logra alcanzar sus grandes objetivos deportivos en la jornada.

“Queda para segundo plano totalmente, la victoria y los tres puntos creo que es lo más importante ahora y no se dio”, concluyó el golero merengue. Universitario, en la próxima fecha se enfrentará a uno de sus rivales directos: Sporting Cristal que viene en una senda de victorias consecutivas.

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