Alejandro Duarte fue una de las voces de Alianza Lima tras la victoria en Matute y no ocultó su autocrítica. El arquero reconoció que una acción suya permitió el descuento rival, aunque destacó la reacción inmediata del equipo para recuperar el control del encuentro y asegurar los tres puntos.

“Habíamos hecho ocasiones para tener un resultado más abultado. Me tocó fallar, dejar un mal rebote que terminó en gol de ellos y el partido se complicó. Rescato mucho la tranquilidad que tuvo el equipo para salir a buscar el resultado sin desesperarnos”, comentó el guardameta blanquiazul.

Consultado por la cantidad de goles recibidos en las últimas jornadas, Duarte aseguró que el trabajo del plantel no ha cambiado. “No hemos cambiado mucho, el trabajo es el mismo. Las mejores defensas del mundo reciben goles. Siempre queremos mantener el arco en cero, sobre todo en mi caso, pero somos muy autocríticos”, afirmó.

El arquero también destacó la fortaleza mental que mostró Alianza después del empate parcial. “Mis compañeros no se dejaron tirar para abajo. En el segundo tiempo salimos con la convicción de que estábamos haciendo las cosas bien y por suerte encontramos los goles”, señaló.

Sobre la competencia interna en el arco, Duarte evitó entrar en polémicas y aseguró que la exigencia es parte del día a día en el club. Para el portero, vestir la camiseta de Alianza implica convivir permanentemente con la presión y responder dentro del campo.

“La presión en Alianza siempre va a estar para todos los jugadores. Lo que se habla afuera ya estamos acostumbrados y no dejamos que nos afecte”, sostuvo, dejando claro que el plantel mantiene el foco únicamente en el rendimiento deportivo.

Con el triunfo conseguido, Alianza Lima continúa firme en la pelea por el Torneo Clausura. Duarte aseguró que el grupo seguirá trabajando para corregir errores, mantener la solidez defensiva y sostener el nivel mostrado en las primeras fechas del campeonato.

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