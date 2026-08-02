Paolo Guerrero analizó el presente de Alianza Lima luego del triunfo en Matute y dejó en claro que el éxito del equipo se construye desde el esfuerzo colectivo. El delantero destacó el compromiso mostrado por el plantel y señaló que todos están enfocados en cumplir el trabajo que exige Pablo Guede para mantenerse en la pelea por el Torneo Clausura.

El atacante también explicó por qué su producción goleadora disminuyó en las últimas fechas. “Vengo jugando un poco más retrasado, con un rombo. Igual trato de estar dentro del área en todas las jugadas y espero que también se me presente la oportunidad de convertir”, sostuvo el experimentado delantero.

Guerrero aprovechó para destacar el gran momento que vive Eryc Castillo, quien atraviesa una destacada racha goleadora con Alianza. “Las está aprovechando bien Eryc. Esperemos que también se nos presente a Fede y a mí para poder convertir”, comentó, dejando claro que el objetivo siempre está por encima de los logros personales.

Para el capitán íntimo, la principal fortaleza del equipo está en la entrega de cada jugador. “El compañerismo y la actitud son fundamentales. No podemos perder la humildad de correr para atrás, sacrificarnos y hacerlo por el compañero. Eso es lo que más resalta de este grupo”, afirmó.

El delantero confesó que mantiene conversaciones constantes con el entrenador sobre su deseo de volver al gol. “Siempre le reitero al profe que quiero hacer goles. Me meto al área buscando las situaciones y hoy incluso me anularon uno, pero son cosas que pasan”, explicó sobre su presente ofensivo.

Paolo también fue autocrítico con el rendimiento defensivo del equipo y reconoció que todavía existen aspectos por corregir. “Hay cosas por mejorar, no nos deben hacer goles y tenemos que estar más concentrados. Eso también forma parte del crecimiento del equipo”, señaló con sinceridad.

Finalmente, Guerrero aseguró que seguirá insistiendo para reencontrarse con el gol y ayudar a Alianza a cumplir sus objetivos. “El delantero vive de goles y siempre tiene que estar atento a cualquier balón dentro del área”, concluyó, convencido de que el trabajo diario terminará dando resultados tanto para él como para todo el equipo.

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