El mercado de pases del competitivo balompié peruano continúa registrando importantes movimientos, sobretodo con el cierre del mercado en los próximos días, y esta vez el nombre de Ignacio Abraham acaparó toda la atención mediática tras los fuertes rumores que lo vinculan con Universitario de Deportes. Luego del reciente empate sin goles de Banfield, el destacado lateral izquierdo decidió romper el silencio frente a la prensa argentina para aclarar su incierto futuro profesional y responder directamente al supuesto interés del vigente campeón del fútbol peruano.

El defensor sirio-argentino aprovechó los micrófonos para llevarle tranquilidad al hincha del Taladro, reafirmando su compromiso absoluto con la institución en este complejo momento. Al ser consultado sobre las ofertas provenientes de nuestro país, el marcador de punta fue sorprendentemente tajante.

El nombre del talentoso jugador cobró muchísima fuerza en el mercado de fichajes peruano debido a una solicitud expresa de Héctor Cúper. El actual director técnico del conjunto crema conoce a la perfección las cualidades del lateral tras coincidir recientemente en la selección absoluta de Siria.

Héctor Cúper. (Foto: GEC)

Bajo el mando del experimentado entrenador argentino, el futbolista logró debutar internacionalmente con el combinado asiático. Esta enorme confianza mutua motivó que el estratega merengue solicite a su directiva el máximo esfuerzo económico para jerarquizar el sector izquierdo de la defensa.

Aunque el conjunto de Ate busca abrochar su llegada lo más rápido posible, la operación no asoma nada sencilla. La institución de Banfield comparte los derechos federativos del deportista con Estudiantes de Río Cuarto, elevando considerablemente las exigencias económicas.

Debido a esta situación contractual, el costo total de la transferencia rondaría una cifra cercana al millón de dólares. Las directivas continúan negociando a contrarreloj para intentar achicar estas enormes distancias económicas, mientras que el equipo limeño ya maneja otras opciones de respaldo.

¿Qué dijo Ignacio Abraham?

Alejado de este complejo tema administrativo, el carrilero demostró su profesionalismo sobre el terreno de juego. “Si uno como jugador piensa en irse, no puede estar ni acá ni allá, pero yo estoy contento en Banfield”, detalló el deportista respecto a su presente.

Finalmente, el jugador dejó una emotiva frase que impactó de lleno en el corazón del simpatizante albiverde. “Yo defiendo estos colores a muerte”, sentenció el lateral izquierdo, entregando las certezas necesarias para un cuerpo técnico que requiere futbolistas enfocados al cien por ciento.

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