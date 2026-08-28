Alianza Lima vuelve a hacer historia en el vóley peruano a nivel internacional. El cuadro blanquiazul participará en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, luego de conseguir el tercer puesto en el Sudamericano de Clubes 2026 y tendrá la oportunidad de competir por segundo año consecutivo en la máxima competencia internacional de clubes.

Las actuales tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley volverán a representar al Perú ante algunos de los mejores equipos del planeta. El torneo se disputará en São Paulo, Brasil, del 8 al 13 de diciembre, donde las ‘íntimas’ buscarán seguir dejando en alto el nombre del vóley nacional.

La clasificación de Alianza Lima se produjo luego de la distribución de las plazas correspondientes al Campeonato Sudamericano de Clubes 2026. En dicha competencia, el conjunto blanquiazul consiguió quedarse con la medalla de bronce tras derrotar 3-1 a la Universidad San Martín.

Originalmente, los equipos brasileños SESI Vôlei Bauru y Osasco São Cristóvão Saúde obtuvieron las plazas deportivas para el Mundial tras terminar en los dos primeros lugares del Sudamericano. Sin embargo, posteriormente se produjo un cambio que abrió la puerta para la clasificación de las peruanas.

Osasco fue designado como uno de los clubes anfitriones del Mundial de Clubes 2026. Debido a esta condición, se generó una reasignación de una plaza y Alianza Lima, por haber terminado tercero en el torneo continental, apareció como una de las principales opciones para ocupar ese cupo.

De esta manera, Alianza Lima tendrá nuevamente la oportunidad de enfrentarse a clubes de las principales potencias del vóley mundial. El cuadro blanquiazul ya conoce lo que significa disputar este certamen, luego de convertirse en 2025 en el primer equipo peruano en participar en el Mundial de Clubes.

En aquella primera participación, las ‘íntimas’ también consiguieron un resultado histórico al obtener su primera victoria en el torneo. Alianza Lima derrotó 3-1 a Zhetysu VC de Kazajistán, sumando una experiencia internacional que ahora buscará aprovechar para afrontar nuevamente el desafío.

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