La final de la Liga Peruana de Vóley ya está definida y tendrá frente a frente a Alianza Lima y la Universidad San Martín, dos de los clubes más fuertes del campeonato. Ambas escuadras volverán a enfrentarse en una definición por el título, reeditando la final de la temporada 2024 y consolidando una rivalidad que se ha vuelto habitual en las etapas decisivas del vóley nacional.

El equipo ‘blanquiazul’ llegó a esta instancia tras imponerse con autoridad a Deportivo Géminis en las semifinales. Con un plantel consolidado y una campaña muy regular durante la temporada, las íntimas buscarán ahora defender la corona y alcanzar el tricampeonato.

Por su parte, la San Martín logró su clasificación luego de superar a Universitario de Deportes en una semifinal muy disputada que se resolvió en un dramático ‘extra game’. El conjunto santo se quedó con el quinto set y aseguró su presencia en la gran definición del torneo.

Las ‘blanquiazules’ y las ‘santas’ volverán a verse las caras por quinta vez en la temporada, aunque esta vez en el duelo más importante: la lucha por el título nacional. Además, esta final tendrá un condimento especial, ya que ambas escuadras también aseguraron su presencia en el Sudamericano de Clubes 2027 tras alcanzar esta instancia del campeonato.

Muchos aficionados se preguntaron por qué la final no se disputará este fin de semana. La razón es que el calendario del torneo estableció un espacio entre las semifinales y la definición del título, lo que permite organizar los partidos decisivos y también acomodar la programación deportiva en medio de la jornada electoral que se desarrolla en el país.

De acuerdo con la programación oficial, el primer partido de la final entre Alianza Lima y San Martín se disputará el domingo 19 de abril a las 5:00 p.m. en el Polideportivo de Villa El Salvador. Este será el duelo de ida de la serie que definirá al nuevo campeón del torneo.

El segundo encuentro está programado para el domingo 26 de abril, también desde las 5:00 p.m. en el mismo escenario. El formato establece que el equipo que gane dos partidos se quedará con el título de la temporada 2026.

En caso cada equipo logre un triunfo, la serie se definirá en un ‘extra game’ el domingo 3 de mayo, donde se conocerá al campeón. Alianza Lima buscará el tricampeonato, mientras que San Martín intentará recuperar el título y volver a lo más alto del vóley peruano.

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