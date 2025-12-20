Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizan este domingo 21 de diciembre el partido más esperado de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, en un choque que definirá el cierre de la primera ronda del torneo. El encuentro se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, donde se espera un marco espectacular debido a la rivalidad histórica entre ambos clubes. En esta nota encontrarás los horarios desde distintos países, el canal oficial y el panorama con el que llegan las escuadras al clásico.

Alianza Lima afronta este compromiso con una campaña sólida que la mantiene como líder absoluta del campeonato. Las bicampeonas nacionales vienen de completar una histórica participación en el Mundial de Clubes de Vóley, donde quedaron muy cerca de alcanzar las semifinales. Su regreso al torneo local llega con envión competitivo y un plantel que mantiene la base con la que ganó sus ocho primeros partidos del certamen.

Por su parte, Universitario arribará al clásico con la moral arriba luego de su ajustado triunfo por 3-2 ante Circolo Sportivo Italiano, resultado que le permite mantenerse como el escolta inmediato de Alianza Lima. Su campaña también ha sido regular, con siete victorias y una sola derrota. En la ‘U’ confían en que su orden y la eficacia de su línea ofensiva les permitirá frenar al conjunto íntimo.

En cuanto a novedades, Alianza Lima recuperó al plantel completo que disputó el Mundial de Clubes. Nombres como Clarivett Yllescas, Maeva Orle, Yanlis Feliz, Sandra Ostos y la colocadora María Alejandra Marín están disponibles para este duelo clave. Por el lado de Universitario, destaca la presencia de Karla Ortiz, Angélica Malinverno, Elis Bento y la líbero Mirian Patiño dentro del equipo base que impulsa Eduardo Romay.

Ambos equipos llegan con estadísticas que reflejan un arranque casi perfecto. Las íntimas suman 24 sets ganados y solo dos perdidos, mientras que las cremas registran 23 sets a favor y seis en contra. De hecho, este cruce puede modificar la parte alta de la tabla, ya que si Universitario consigue una victoria, quedará a solo un punto del liderato.

El historial reciente también añade un condimento especial: en los últimos seis enfrentamientos, Alianza Lima se impuso en cuatro oportunidades, aunque Universitario logró un triunfo importante en febrero de este año. Cada clásico ha tenido un matiz distinto, por lo que las expectativas para este nuevo enfrentamiento están en su punto más alto.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

El partido del clásico femenino entre Universitario vs. Alianza Lima se disputará este domingo 21 de diciembre desde las 5:00 p.m., hora peruana, ecuatoriana y colombiana.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Lima?

El duelo será transmitido en vivo y en exclusiva por Latina Televisión (canal 2). También estará disponible mediante su plataforma web y aplicación móvil. Además, recuerda que Depor te ofrecerá el seguimiento punto a punto del clásico.

