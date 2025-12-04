Angelo Caro alcanzó una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. (Foto: IPD)
Angelo Caro alcanzó una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. (Foto: IPD)

Los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 entraron a su etapa final y la participación de los deportistas peruanos se vuelve cada vez más significativa. Este jueves 4 de diciembre, el skateboarding nacional se vistió de gala y vio una nueva presea para Angelo Caro. El deportista consiguió la medalla de oro, tras alcanzar un puntaje de 239.83 y ser el mejor en el Complejo Deportivo IPD de la Costa Verde en Lima.

Noticia en desarrollo...

