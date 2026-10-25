El Callao se convirtió en el punto de encuentro de miles de aficionados al running con la realización de la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers. La competencia reunió a más de 7,000 corredores en las pruebas de 21K y 10K, y tuvo como uno de sus principales reconocimientos la obtención de la Etiqueta de World Athletics (Road Label), otorgada por la federación internacional a carreras de ruta que cumplen con sus criterios de calidad. Con esta distinción, el evento chalaco se suma a la Maratón de Lima y la Media Maratón de Lima como una de las tres competencias peruanas que cuentan con este reconocimiento. Asimismo, el circuito de 21 kilómetros posee una certificación internacional de World Athletics, en coordinación con AIMS, que acredita su medición conforme a los parámetros oficiales. Estos avances consolidan el trabajo de Peru Runners por ofrecer pruebas cada vez más competitivas y alineadas con las exigencias internacionales.

La organización estuvo a cargo de Peru Runners, con el respaldo de la Marina de Guerra del Perú y la participación de la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de La Punta. Ambas instituciones contribuyeron al desarrollo de una jornada que convocó a corredores y espectadores en torno al deporte. AVA volvió a acompañar la competencia como naming partner por tercer año consecutivo, mientras que Skechers se incorporó como marca deportiva oficial, sumándose a la promoción del running en el país.

La Escuela Naval del Perú albergó tanto la salida como la llegada de los participantes, quienes tuvieron la oportunidad de correr por una ruta con vistas al litoral chalaco. La presencia del público, la energía de los atletas y los servicios implementados para atender a los corredores marcaron una mañana dedicada al deporte, en un escenario que combinó la actividad física con los atractivos de la costa del Callao.

Los atletas que subieron al podio

La jornada también permitió conocer a los corredores que sobresalieron en cada una de las distancias. En los 10K masculinos, Angelo Raúl Salis se llevó el primer lugar con un tiempo de 30:01, seguido por Jamber Córdova Guzmán, quien registró 30:19. El tercer puesto fue para Paúl Ramírez Miranda, con 30:32.

En la categoría femenina de los 10K, Flor de María Rojas encabezó la clasificación al completar el recorrido en 33:59. Meliza Casaico Paucar cruzó la meta en 34:05 para quedarse con el segundo lugar, mientras que Grace Arribasplata Sánchez ocupó la tercera posición con 37:02.

La AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers reunió a miles de corredores en una jornada deportiva frente al mar.

En los 21K masculinos, Braulio Villalba se adjudicó la victoria con un registro de 1:05:51. Jeancarlo Rojas Contrera terminó en el segundo puesto, aunque su tiempo requiere confirmación, y Roger Carrera Rojas cerró el podio con 1:09:07.

La prueba femenina de media maratón tuvo como ganadora a Zaida Ramos Acevedo, quien completó los 21 kilómetros en 1:12:08. Liz Anani Durand obtuvo el segundo lugar con 1:20:06 y Dayani Chávez Montoya finalizó tercera con 1:33:16.

El cierre de la carrera tuvo al mar como escenario

Más allá de los resultados y los tiempos registrados, la competencia dejó una imagen particular tras el paso por la línea de llegada. Como parte de las facilidades ofrecidas a los participantes y bajo las medidas de seguridad correspondientes, los corredores pudieron ingresar al mar de Grau para recuperarse del desgaste físico después de completar sus respectivas distancias.

La actividad se convirtió en uno de los momentos más destacados del evento y ofreció una manera diferente de disfrutar la experiencia deportiva. El mar, la historia y la identidad del primer puerto se integraron así a una competencia que busca seguir creciendo y ganando espacio entre las principales carreras del país.

La participación de más de 7,000 atletas y los reconocimientos internacionales obtenidos marcaron esta tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers. Una jornada que volvió a reunir a personas de distintas edades alrededor de un mismo reto y que tuvo al deporte y al espíritu chalaco como protagonistas.

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