El futuro de Miguel Vargas en Universitario de Deportes estaría prácticamente sentenciado de cara a la temporada 2027. El arquero de raíces peruanas y chilenas buscaría nuevos horizontes profesionales para el próximo año debido a la escasa continuidad y a los pocos minutos de juego que ha podido sumar bajo los tres palos del conjunto merengue, incluso con los diferentes entrenadores que han pasado este año por el tricampeón peruano.

Durante su etapa en Ate, la falta de oportunidades pesó de manera significativa en sus aspiraciones, sobre todo porque llegó con la expectativa de consolidarse y mantenerse en buen nivel competitivo. Al verse relegado frente a la titularidad de Diego Romero, la decisión de no continuar en la institución crema se perfila como la salida más viable para su carrera, según información del programa Hablemos de Max.

Pese a este panorama, el arquero igual mantendría algunas propuestas para la temporada 2027. De hecho, cabe precisar que hace un tiempo hubo un fuerte interés de Colo Colo de Chile para un eventual préstamo o traspaso, situación que finalmente no se concretó debido a que la ‘U’ tampoco quiso perder al portero.

Con el contrato llegando a su etapa final a fin de año, las intenciones de Miguel Vargas pasan por sumarse a un proyecto deportivo donde tenga más posibilidades de ser titular. Esta postura responde a su necesidad de sumar continuidad para volver a mostrar su mejor versión y recuperar su mejor momento futbolístico.

De concretarse esta salida anticipada de Ate, Universitario cerrará un ciclo con un elemento que, si bien no pudo afianzarse con la continuidad deseada, fue siempre bien considerado en la interna del plantel. La dirigencia crema deberá evaluar el mercado de pases y las opciones disponibles para asegurar la portería ante la inminente partida del arquero de cara al próximo campeonato de la Liga 1.

Las próximas semanas resultarán claves para definir el destino definitivo del portero, cuyo nombre podría comenzar a sonar en otro equipos del fútbol peruano o incluso en el plano internacional. Mientras tanto, el jugador se enfoca en cerrar de la mejor manera su vínculo con el cuadro crema antes de oficializar su nuevo reto profesional para el 2027.

Universitario solo sufrió dos derrotas a lo largo del Torneo Clausura. (Foto: LFPP)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 4-1 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 24 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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