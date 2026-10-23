La Selección Colombia recibió una noticia preocupante desde Alemania. Luis Díaz sufrió una lesión muscular durante el partido entre Bayern Múnich y Arsenal por la Champions League y tendrá que detener su actividad mientras inicia el proceso de recuperación. El extremo colombiano encendió las alarmas luego de abandonar el campo con molestias físicas en los minutos finales del encuentro.

La lesión se produjo el miércoles 21 de octubre, durante el empate por 2-2 entre ambos equipos en el Allianz Arena. El atacante de 29 años comenzó el compromiso en el banco de suplentes, debido a que ya arrastraba molestias musculares, e ingresó en el segundo tiempo para intentar ayudar al conjunto bávaro a conseguir la victoria.

Sin embargo, la participación de ‘Lucho’ duró poco. El delantero ingresó alrededor del minuto 68 y, cuando el partido se acercaba a su final, sintió una molestia que le impidió continuar. Tras quedar tendido sobre el césped, fue atendido y sustituido. Aunque inicialmente el entrenador Vincent Kompany transmitió tranquilidad, los exámenes médicos posteriores confirmaron una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas.

Luis Díaz no pudo terminar el último partido del Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

¿Qué lesión tiene Luis Díaz?

El Bayern Múnich confirmó el jueves 22 de octubre que Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, específicamente en el isquiotibial. El diagnóstico se conoció después de las evaluaciones realizadas por el departamento médico del club alemán, que anunció que el delantero será baja por el momento.

Esta lesión afecta a un grupo muscular fundamental para los futbolistas, pues los isquiotibiales intervienen al correr, acelerar y realizar cambios de ritmo. En el caso del colombiano, cuya velocidad y capacidad para desbordar son algunas de sus principales armas, la recuperación deberá ser cuidadosa para evitar que el problema se agrave o reaparezca cuando vuelva a competir.

La situación genera especial atención porque el atacante ya había presentado molestias antes del encuentro ante Arsenal. Max Eberl, director general deportivo del Bayern, reconoció que el jugador había sentido problemas musculares previamente y que volvió a experimentar esa incomodidad durante el partido. Por ello, el club decidió realizarle pruebas médicas antes de determinar el alcance de la lesión.

Luis Díaz registra cinco goles y una asistencia en la presente temporada con el Bayern. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto tiempo estará fuera Luis Díaz?

El Bayern Múnich no ha comunicado un plazo oficial de recuperación ni una fecha exacta para el regreso de Luis Díaz. En su parte médico, la institución se limitó a confirmar el desgarro muscular leve y señalar que el futbolista estará de baja temporalmente. Por lo tanto, cualquier fecha de retorno debe considerarse una estimación y no una confirmación del club.

Kerry Hau, periodista de Sky Sport, informó que el ‘Guajiro’ podría ser baja en el conjunto bávaro entre cuatro a seis semanas. La evolución del jugador y los resultados de su rehabilitación serán determinantes para establecer cuándo podrá volver a entrenar con normalidad.

Si se cumple el escenario más prolongado, Díaz podría perderse compromisos importantes con el Bayern, entre ellos el duelo ante Borussia Dortmund por la Bundesliga y el enfrentamiento contra Atlético de Madrid por la Champions League.

También estaría en riesgo su participación en los encuentros de noviembre con la selección colombiana. Sin embargo, el calendario definitivo de su recuperación dependerá de la evaluación del cuerpo médico y cómo evolucione su molestia en las semanas que se vienen.

Luis Díaz podría volver recién a finales de noviembre. (Foto: EFE)

¿Cómo afectará la lesión de Luis Díaz a la Selección Colombia?

La preocupación también se traslada a la Selección Colombia, que tiene programados dos partidos amistosos frente a Chile durante la fecha FIFA de noviembre. El primero se disputará en Cali el 13 de noviembre, mientras que el segundo está previsto para el 17 de noviembre en Santiago. Si el extremo no completa su recuperación a tiempo, el entrenador Néstor Lorenzo tendría que prescindir de uno de sus futbolistas más desequilibrantes.

La posible ausencia del atacante supondría un reto para el funcionamiento ofensivo de la ‘Tricolor’. Luis Díaz aporta velocidad, uno contra uno, profundidad y capacidad para generar ocasiones de gol, además de obligar a los rivales a prestar especial atención al sector izquierdo.

Por ahora, la principal prioridad será que el futbolista se recupere por completo antes de regresar a la competición. Forzar su vuelta para cumplir con el calendario del Bayern o llegar a los amistosos de Colombia podría resultar contraproducente si el músculo todavía no está preparado.

La convocatoria para noviembre dependerá de cómo evolucione durante las próximas semanas. Por ahora, tanto el club alemán como la Federación Colombiana de Fútbol seguirán atentos a la recuperación de una de sus principales figuras.

La presencia de Luis Díaz para los amistosos de noviembre con Colombia está casi descartada. (Foto: AFP)

TE PUEDE INTERESAR