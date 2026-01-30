El legendario tenista serbio, Novak Djokovic, buscará su undécimo título del Abierto de Australia, tras dejar en el camino en vibrante partido al italiano Jannik Sinner, quien había resultado ganador de los últimos enfrentamientos entre ambos. En frente, tendrá al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, quien venció este viernes en otro maratónico encuentro al alemán Alexander Zverev.

El partido se jugará este domingo 1 de febrero en el Rod Laver Arena, parte del complejo del parque Melbourne, ubicado en la ciudad de Melbourne, estado de Victoria. Con entradas agotadas, el público vivirá una nueva edición de un histórico enfretamiento entre dos generaciones del tenis.

Ambos llegan tras disputar unas semifinales a cinco sets. En el primer turno, Alcaraz, con algunos problemas físicos por calambres, definió ante Zverev. Ganó los dos primeros sets, pero cayó en los dos siguientes. En el parcial definitivo logró quebrar el servicio del alemán para poner su nombre en la final.

Por su parte, Djokovic peleó set a set frente a un Sinner que partía como amplio favorito por su presente y juventud. Sin embargo, el serbio demostró jerarquía para dominar al italiano que siempre apostó por jugarle al revés.

Alcaraz y Djokovic, nuevamente en una final. (Foto: AFP)

Djokovic llega a esta final con 38 años, 23 de carrera y 101 títulos como profesional. En tanto, Alcaraz es una de las caras del deporte con apenas 22 años de edad, apenas 8 de carrera y 24 trofeos en sus vitrinas.

Ambos tenistas se han enfrentado en 9 ocasiones con 5 victorias para el serbio y 4 para el español. La última vez que jugaron fue por la final de los Juegos Olímpicos de París, con la histórica victoria de Djokovic, quedándose con la medalla de oro para su país.

¿Dónde ver la final del Abierto de Australia entre Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic?

Según la programación, el partido está pactado para las 3:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay; con una hora menos en México) del domingo 1 de febrero de 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y también a través de su plataforma de streaming Disney Plus.

