Cecilia Tait pide rendir cuentas a Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano.

Al igual que el congresista Carlos Zeballos, en su calidad de fiscalizador, le solicitó al presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, que presente la información requerida a través de un oficio, esta vez se sumó Cecilia Tait al mismo pedido. A continuación la misiva completa.

Reciba mi saludo como integrante del Consejo Directivo del Comité Olímpico Peruano (COP) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).

A través de la presente y considerando los principios de Buena Gobernanza Olímpica (reglas 1.4, 25, 27 y 28 de la Carta Olímpica), así como de Integridad y Probidad Financiera exigidas por el COI y el ODEPA, ello previsto en los artículos 7, 10, 12, 17, 19 y concordantes con el Estatuto del COP sobre administración responsable, transparencia, control colegiado y prohibición expresa de decisiones unilaterales en materia financiera, es que me veo obligada a exigir que atienda la carta de fecha 02 de diciembre de 2025, que en copia me remite el Congresista de la República Carlos Zevallos Madariaga.

En esa misma línea es que le requiero formalmente la siguiente información documentada, debido a graves indicios de uso personal y discrecional de recursos institucionales, ausencia de acuerdos de Consejo Ejecutivo, compras sin procedimiento, incrementos sospechosos de costos con proveedores específicos y presunta alteración de la estructura organizacional sin autorización del COP.

Lo requerido es una oportunidad de explicación para usted y el Comité Olímpico Peruano, lo que a continuación detallo.

Uso personal de fondos del COP

Remita relación completa y documentada de todos los gastos personales del Presidente del COP que hayan sido cargados al presupuesto institucional, incluyendo pasajes, viáticos, consumos, estancias, servicios o pagos encubiertos.

Si niega su existencia, adjunte certificación contable y de tesorería —con firmas responsables— que señale expresamente que ningún gasto personal del Presidente ha sido cubierto por el COP.

Informe si el COP paga por su conductor o personal de seguridad personal, indicando quién autorizó dichas contrataciones y desembolsos.

Remita copias certificadas de los libros contables.

Adquisición de bienes y servicios

Detalle los procedimientos vigentes para la adquisición de bienes y servicios.

Indique si existe un manual aprobado, comité de compras, procesos de cotización y mecanismos de control previo o posterior.

Remita todos los expedientes de compras realizadas en los últimos 12 meses.

Identifique las adquisiciones ejecutadas sin acuerdo previo del Consejo Ejecutivo, de existir.

Actas y decisiones ejecutadas

Remita las actas del Consejo Ejecutivo donde consten:

Autorización para firmar el acuerdo con PNUD.

Autorización para uso de fondos para pagos de árbitros.

Cualquier autorización para disponer unilateralmente de recursos institucionales.

Vínculo del presidente COP con Federaciones Deportivas Nacionales

Indique si usted como presidente del COP presta servicios o trabaja para alguna federación o tiene alguna incidencia en la contratación de personal o el desarrollo de sus eventos.

Cuentas Bancarias del COP y Movimientos Financieros

Remita relación completa de todas las cuentas bancarias activas y pasivas.

Indique a las personas autorizadas para disponer de fondos.

Adjunte los movimientos efectuados por la Presidencia en los últimos12 meses.

Designación de un controller sobre los Bolivarianos 2025 y otros

Solicito la designación inmediata de un Asistente de Control y Fiscalización (Controller), independiente de la Presidencia, con acceso total a contabilidad, sistemas, bancos, contrataciones, RR.HH. y toda documentación administrativa.

Apercibimiento

En caso de no entregar la información completa en un plazo máximo de 5 días hábiles, me veo en la obligación de seguir el siguiente camino:

Reporte formal al COI por vulneración grave a la Carta Olímpica.

Comunicación directa a Panam Sports.

Acciones que correspondan en el estricto ejercicio de mis funciones a fin de salvaguardar los intereses de la institución.

Renzo Manyari es presidente del Comité Olímpico Peruano. (Foto: COP)

TE PUEDE INTERESAR