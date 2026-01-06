La selección peruana de tenis se medirá ante su similar de Alemania, por la primera ronda de los ‘qualifiers’ de la Copa Davis. El equipo blanquirrojo, liderado por Luis Horna, definió a los integrantes del equipo que buscarán avanzar de ronda ante una de las potencias del mundo.

Liderados por Ignacio Buse, quien recientemente ingresó al Top 100 mundial del ranking ATP, será la primera raqueta nacional en las jornadas que se disputarán el 6 y 7 de febrero en Düsseldorf, Alemania.

Además, y pese a no pasar por su mejor momento, el experimentado Juan Pablo Varillas sería uno de los singlistas junto a Gonzalo Bueno. A ellos se suma el doblista Arklon Huertas del Pino.

Si bien aún no existe confirmación al respecto, la superficie elegida por los anfitriones sería cancha dura, pues sus tenistas están mucho más acostumbrados a pistas rápidas.

TEAM PERÚ

Ignacio Buse / Gonzalo Bueno / Juan Pablo Varillas y Arklon Huertas del Pino.

Luis Horna es el capitán del equipo peruano que buscará hacer historia en Alemania.

TEAM ALEMANIA

Jan-Lennard Struff / Yannick Hanfmann / Tim Pütz y Kevin Krawietz.

Alemania cuenta con una sólida dupla para el juego de dobles, integrada por Tim Pütz y Kevin Krawietz.

Si bien no estarán Alexander Zverev y Daniel Altmaier, el equipo europeo cuenta con jugadores de primer nivel y que gozan de mejor ranking y trayectoria que los sudamericanos.

A esto hay que añadirle que Alemania es la última semifinalista del torneo. En la mencionada llave cayó ante una sólida selección de España, pese a no tener en sus filas a Carlos Alcaraz.

Cabe mencionar que Perú llegó a esta instancia, tras superar 3-1 a Portugal en el estadio Hermanos Buse de Lima, en cancha de tierra batida o también llamada arcilla.

TE PUEDE INTERESAR