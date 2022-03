La temporada 2022 de artes marciales mixtas inicia este 10 de marzo con la jornada número 49 del FFC, que trae dos peleas de campeonato, representantes de cuatro países y once combates que prometen ser más que emocionantes.

El título de peso pluma estará en juego cuando Martín Mollinedo de Perú defienda su corona ante el brasileño Lucas Corbage, mientras que el joven golpeador Rolando Bedoya buscará la corona interina de peso wélter, ante el argentino Pablo Dhorta.

En una de las peleas más esperadas por los aficionados del MMA peruano, el exUFC Carlos ‘El Perro Malo’ Huachín se enfrente al talentoso peleador en ascenso Marco Muñoz.

En total será una jornada con once combates, dos cinturones en juego y representantes de Perú, Brasil, Argentina y Ecuador, La cita será este jueves 10 de marzo en la Arena Bar de Barranco y será transmitida para todo el Perú por Movistar Deportes.

CARTELERA ESTELAR

Martín Mollinedo (PER) vs. Lucas Corbage (BRA) (Título de peso pluma)

Rolando Bedoya (PER) vs. Pablo Dhorta (ARG) (Título de peso wélter interino)

José Galindo (PER) vs. Lucas Chiumiento (ARG) (Peso semicompleto)

Marco Muñoz (PER) vs. Carlos Huachín (PER) (Peso mosca)

CARTELERA PRELIMINAR

Oscar Ravello (PER) vs. Ricardo Centeno (ECU) (Peso wélter)

Roger García (PER) vs. Álvaro Vacacela (ECU) (Peso ligero)

Diego Wilson (PER) vs. Bryan Guarnizo(ECU) (Peso ligero)

Manuelo Etoube (PER) vs. Jesús Vásquez (PER) (Peso wélter)

Rodrigo Cossio (PER) vs. Manuel Meza (PER) (Peso pactado 74 kg)

Diego Martínez (PER) vs. Pablo Quintanilla (PER) (Peso mosca)