¡Listos para la jaula! Conoce la cartelera oficial del evento 300 Sparta 34

La edición 34 del 300 Sparta se realizará este viernes 18 de octubre en el Club Chiquián de Breña. Un evento nacional de MMA que será encabezado con el duelo entre el peruano Renato Puente y el ecuatoriano Bryan Bonilla, en peso wélter.

El popular 'Tanke' Puente tendrá su primera pelea tras dos años de ausencia frente a Bonilla. Justamente, la última vez que el peleador de Los Perros Sarnosos entró a la jaula se llevó la victoria frente a Marco Blanca por decisión.

Asimismo, el 300 Sparta 34 tendrá dos defensas titulares, ambos en la categoría de peso mosca. En la rama masculina, John Jairo Quiñones pondrá en juego su cinturón ante Ángel Soto.

Mientras que la venezolana Yuneisy Duben defenderá su título de peso mosca femenino frente a la ecuatoriana Andrea Velásquez. La campeona viene invicta en sus tres presentaciones. Cabe señalar que el evento tendrá 11 peleas y todo comenzará a las 8:00 pm.

CARD ESTELAR

•Renato Puente (Los Perros Sarnosos/Perú) vs Bryan Bonilla (Team Bonilla Strikers/Ecuador)



•Yuneisy Duben (Los Perros Sarnosos/Bjj Perú) vs Andrea Velásquez (Bulldog Fight Team/Ecuador)



•John Jairo Quiñones (Los Perros Sarnosos) vs Ángel Soto (Team Doble A de la Mata)



•Víctor Arata (Perú Fight Academy) vs Ronald Adames (Team Negro Cesar)



•Alexis Ramos (Los Perros Sarnosos) vs Vladimir Carvajal (Escuela Pitbull-Team Escorpión)



CARD PRELIMINAR

•Luis Ortega (Los Perros Sarnosos) vs Paolo Vaccaro (Dinamita Fight Team)



•Brayan Montalvo (PMAC) vs Omar Artega (Escuela Pitbull -Team Escorpión)



•Moisés Cubas (Los Perros Sarnosos de Pro/ Equipo Giglio) vs Erick Oletta (Perú Fight Academy)



•Jhair Paz (Perrera Chalaca) vs Hilder Tinoco (Team Rinox)



•Diego James (Team Demolition Fight) vs Cristopher Ruiz (Team San Martin/Moyobamba)



•Pool Paisi (Team Escorpion) vs Harold Guerrero (TBK MMA)

