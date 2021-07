A sus 31 años, Alexandra Grande ha vivido momentos imborrables como karateca. Desde la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, pasando por su medalla de oro en los World Games en 2017 y sus posteriores Laureles Deportivos hasta consagrarse bicampeona panamericana tras Lima 2019.

Sin embargo, nada se podría comparar con lo que se le viene: Tokio 2020. A solo días de viajar, ‘Ale’ le contó a Depor cómo se encuentra y qué objetivos tendrá para sus primeros y únicos Juegos Olímpicos, ya que el karate hará su debut y despedida en esta edición.

¿Cómo te encuentras ya a poco de los Juegos Olímpicos? ¿Qué pasa por tu mente?

Estoy muy tranquila, feliz, ya quiero estar en Tokio. Quiero disfrutar de este evento, es la primera vez que voy a unos Juegos Olímpicos, quiero sentirlo desde ya, me hubiera gustado ir antes, pero por temas de protocolos tengo que ir una semana antes de mi competencia. Estoy entrenando fuerte, la cabeza al 100%, la cabeza bien, me siento bien.

Siempre comentas que un deportista alcanza su pico de rendimiento dos veces por año. Ahora a puertas de Tokio, ¿sientes que estás en tu mejor nivel?

A Tokio llego con un pico alto, va a ser mi pico alto, no he tenido ningún pico este año, porque hemos estado tranquilizándonos, en el preolímpico no competí como debía hacerlo, los demás eventos lo tome con calma, porque nuestro pico tiene que ser en Tokio. En Tokio voy a llegar de la mejor manera y creo que hasta mejor que en otros eventos.

Vas a viajar casi a fin de mes, a diferencia de otros compañeros que ya están allá, ¿tienes algún plan para estos días?

Voy a tener un training camp de siete personas, que son mi entrenador, mi preparador físico, mi psicológica y mis tres sparrings, Estaremos entrenando hasta el 25 o 26 de julio vamos a estar concentrados. Luego el 28 vuelo a Tokio. Ese es el plan que tengo ahora y esperar que sea el momento.

Alexandra Grande competirá el 5 de agosto en Tokio 2020. (Foto: GEC)

¿Cuándo es el sorteo para conocer a tu primer rival en Tokio?

No sabemos nada, nosotros nos vamos a enterar un día antes de la competencia, Pero la verdad somos 10 por categoría, y ya he peleado con todas, la que me toque bienvenida sea y estoy para darle al 200%, yo ya conozco a todas

Será tu primera experiencia y quizá la única porque el karate hace su debut y despedida. ¿Sientes que esta es la gran oportunidad de tu vida?

Claro, creo que ya ha caído perfecto, tengo 31 años, ha caído en una edad perfecta, madura. De repente cerrarlo de una mejor manera, no en Tokio, porque tengo claro que tengo hasta los próximos Juegos Panamericanos para poder despedirme bien, así que tengo para rato. Pero estar en Tokio es una de las expectativas altas que voy logrando, es una valla alta, con 31 años y siendo olímpica y teniendo resultados a nivel del mundo, panamericano, sudamericano. Me siento bien.

¿Partes con la mentalidad de que estos serán tus únicos Juegos Olímpicos?

Sí, van a ser mis últimos porque en Paris ya no va haber karate olímpico, si se hubiera dado, con 34 años hubiera ido a un ciclo olímpico más, pero acá a 8 años más, ya no. Eso lo tengo claro. Estos serán mis primeros y últimos Juegos Olímpicos; por eso, estoy al tope y estoy entrenado al 100 %, y ya quiero vivir el momento.

¿Es posible ganar una medalla?

Yo nunca he pensado en medalla, no me gusta, es algo material, creo que quiero algo más bonito. Como lo dije en todos los eventos que he ido, yo voy a ir a ser la mejor, lo que sí tengo claro, es que voy a volver a ser la mejor en los Jugos Olímpicos, eso lo tengo claro, Voy a ser la mejor del mundo allí, y lo que es material eso llega solo.

Alexandra Grande estuvo presente en un evento de Toyota. Allí se reconoció a los atletas y embajadores de la marca de autos. (Difusión)