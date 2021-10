No cabe duda que la pelea entre Tyson Fury y Deontay Wilder quedará para el recuerdo como, hasta ahora, la pelea del año. Fueron once rounds llenos de emociones en los que el resultado pudo ser para cualquiera.

Wilder cayó en el tercer round, pero respondió y mandó a la lona a Fury en el cuarto asalto. Tras ello, el nocaut acechaba a ambos pugilistas, hasta que llegó en la penúltima entrega y a manos del campeón británico, quien con un derechazo mandó a la lona al estadounidense.

Si bien todas las cámaras y focos estuvieron en Tyson Fury por retener el título de peso pesado del CMB, los especialistas en boxeo también quisieron saber la reacción de Wilder. Un resultado doloroso para el estadounidense dado que acumuló su segunda caída seguida, ante ‘The Gipsy King’.

Fury habló con Michael Benson, editor de talkSPORT, sobre lo que fue la trilogía ante Tyson Fury. ‘The Bronze Bomber’ admitió su derrota y señaló que la estrategia de Tyson Fury, de apoyarse en él para gastarlo, terminó resultando.

“Lo hice lo mejor que pude, pero no fue lo suficiente para esta noche. No estoy seguro de lo que pasó. Sabía que no llegó a pesar 277 libras para ser bailarín de ballet. Vino a apoyarse en mí, a tratar de maltratarme y lo consiguió”, dijo Wilder.

Eso sí, el futuro de Wilder sigue siendo una incógnita. Algunos creen que el retiro es el siguiente paso en su carrera, pero otros aseguran que aún tiene camino por recorrer en los pesos pesados, quien sabe intentar un cuarto enfrenamiento con Fury. Por su parte, el campeón del CMB se perfila para enfrentar a Anthony Joshua o Oleksandr Usyk por la unificación de la categoría.