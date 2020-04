Christian es uno de los luchadores más importantes en la historia de la WWE. Su paso en la división de parejas dejó marca, sobre todo en la ‘Era de la actitud’ junto a su amigo Edge. Pero también tuvo una notable carrera en solitario. Dejó de pelear en 2014 y fue debido a una lesión.

Recientemente, el ‘Capitán carisma’ estuvo en el podcast Hall of Fame y allí el conductor Booker T le preguntó si existe la posibilidad de que pueda volver al cuadrilátero, tal como lo hizo Edge, quien puedo recuperarse de una estenosis espinal cervical luego de nueve años.

“Bueno, mi lesión es completamente diferente. Estoy bastante satisfecho con lo que he conseguido en mi carrera en WWE. He logrado prácticamente todo lo que quería, excepto ser parte de la pelea estelar en un WrestleMania. Pero vamos a ser honestos: ¿cuánta gente puede hacer eso?”, respondió Christian.

Y agregó: “Tengo 46 años y un historial de conmociones cerebrales. No creo que ocurra (mi vuelta al ring). No me van a dar el alta médica. No creo que algún día la reciba”. Así, prácticamente se descarta un posible regreso del luchador a la acción.

