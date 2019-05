¡Demostró por qué es el campeón! Kofi Kingston retuvo su título de la WWE al vencer a Daniel Bryan en RAW [VIDEO]

Kofi Kingston demostró que no es un campeón por suerte y lo hizo al vencer a Daniel Bryan en Monday Night Raw. El miembro de The New Day le aplicó una patada giratoria y luego ganó por cuenta de tres.

Al inicio del programa, Vince McMahon decidió pactar una revancha entre Kofi Kingston y Daniel Bryan, en un combate donde el cinturón de la WWE estaría en juego. Como se recuerda, ambos peleadores tuvieron una pelea en WrestleMania 35 en donde Kofi se llevó la victoria.

Los dos aceptaron y se vieron las caras en el evento estelar del Monday Night Raw. Fue una de las mejores contiendas de la noche. El barbón intentó hacer rendir a Kofi pero no pudo. Y después de varios 'dame que te doy', el campeón retuvo su título.

Ahora, el actual monarca de la WWE, deberá afrontar otro reto y será en Money in the Bank. En ese evento, Kofi se enfrentará a Kevin Owens, y una vez más su título estará en juego.

